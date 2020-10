Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré que le Sénat voterait mardi et mercredi sur les petits paquets de secours pour les coronavirus. Le premier projet de loi portera sur un financement supplémentaire pour le Programme de protection des chèques de paie (PPP), qui fournit une assistance aux petites entreprises pendant la pandémie. Le deuxième vote de mercredi portera sur l’aide aux écoles et le financement des tests. La proposition globale coûtera 500 milliards de dollars, beaucoup moins que l’offre la plus récente de 1,8 billion de dollars de la Maison Blanche, et le paquet de 2,2 billions de dollars que les démocrates de la Chambre ont récemment adopté.

“Il est impitoyable pour les démocrates de continuer leur blocage total de toute aide” à moins que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi “ne réussisse à répondre à d’innombrables demandes non liées au COVID”, a déclaré McConnell dans son communiqué samedi soir. Il a ajouté plus tard que si les démocrates ne bloquaient pas la législation, le Sénat pourrait adopter les projets de loi avant de voter sur la nomination de la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême. “Il est plus que temps que les deux parties s’entendent sur ce que nous pouvons et obtiennent plus d’argent”, a écrit le républicain du Kentucky.

Je viens d’annoncer que le Sénat votera la semaine prochaine sur des centaines de milliards de dollars supplémentaires pour des programmes de secours auxquels les démocrates ne s’opposent même pas. Les familles de travailleurs ont déjà attendu trop longtemps que l’acte de Marie-Antoinette du Président Pelosi cesse. Faisons la loi. pic.twitter.com/iR7OYKuCKw – Leader McConnell (@senatemajldr) 17 octobre 2020

Selon McConnell, le nouveau projet de loi comprendrait des allocations de chômage fédérales, plus de financement pour PPP, plus de financement pour l’opération Warp Speed ​​pour un vaccin contre le coronavirus, plus de financement pour distribuer le vaccin, ainsi que plus de financement pour les tests et le traçage. Le nouveau projet de loi comprendra 100 milliards de dollars pour «rendre les écoles sûres pour les enfants», a écrit McConnell.

«Les familles de travailleurs ont passé des mois à attendre l’arrêt de l’acte de Marie-Antoinette du Président Pelosi», a écrit McConnell. “Ils ne devraient pas avoir à attendre plus longtemps. La semaine prochaine, les républicains du Sénat se déplaceront pour briser ce blocage. Le Sénat votera sur des centaines de milliards de dollars pour des programmes de secours ciblés auxquels les démocrates ne prétendent même pas s’opposer.”

Pelosi a fait pression pour un plan de relance plus complet, et la Chambre a déjà adopté deux paquets différents sur lesquels McConnell a refusé de tenir un vote en raison de leur coût. Le May HEROES Act a coûté plus de 3 billions de dollars, tandis qu’une nouvelle version adoptée plus tôt ce mois-ci a coûté 2,2 billions de dollars. Pelosi a poursuivi les discussions avec le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, qui a offert un package de 1,8 billion de dollars. Même ce coût était trop élevé pour McConnell, qui a déclaré que les républicains du Sénat sont davantage en faveur d’un paquet «très ciblé» de 500 milliards de dollars. Le président Donald Trump lui-même a fait pression pour un plan de relance plus important, mais McConnell a déclaré jeudi aux journalistes du Kentucky qu’il ne pensait pas qu’il pourrait y avoir un compromis de près de 2 billions de dollars, rapporte CBS News.