Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a enflammé les médias sociaux vendredi matin après avoir abordé le diagnostic de COVID-19 du président Donald Trump et de la première dame Melania Trump. Trump et sa femme ont été testés positifs pour le coronavirus jeudi soir, confirmant la nouvelle dans des messages Twitter séparés juste après minuit.

Réagissant à l’annonce de vendredi matin, McConnell, dans un tweet, a appelé ses partisans et le peuple américain à “continuer à prier aujourd’hui et chaque jour pour notre président et notre Première Dame et pour tous ceux qui sont touchés par le COVID-19”. Il a également déclaré qu’il était “heureux d’entendre” que Trump et la première dame “se sentent bien”.

Heureux d’entendre le rapport du médecin de la Maison Blanche selon lequel @POTUS et @FLOTUS se sentent bien après leurs tests positifs pour COVID-19. Continuons à prier aujourd’hui et chaque jour pour notre Président et notre Première Dame et pour tous ceux qui sont touchés par le COVID-19. – Leader McConnell (@senatemajldr) 2 octobre 2020

À la suite des diagnostics, Trump et sa femme sont en quarantaine, ce qu’ils ont commencé jeudi soir après que Hope Hicks ait reçu des résultats de test positifs. Les horaires du couple ont presque été effacés, bien qu’ils se portent bien. On dit même que Trump est de “bonne humeur”, selon un haut responsable de la Maison Blanche qui s’est entretenu avec CBS News. Cette source a déclaré que la détection précoce d’une infection au COVID-19 “aide à atténuer la situation”, car les élections de novembre sont dans un mois.

Alors que McConnell n’a désigné que la dernière personnalité politique des États-Unis et du monde entier pour s’exprimer sur le diagnostic, son message n’a pas été vraiment accueilli en fanfare. Alors que certaines personnes partageaient leurs propres vœux pour le président, d’autres ont réagi avec colère face à la gestion par le président de la pandémie, qui a entraîné la mort de plus de 200000 personnes aux États-Unis, certains évoquant même les propres remarques passées de Trump sur le virus. Certains ont également choisi de détourner l’attention directe du diagnostic de Trump et du soulagement de la relance, le Congrès n’ayant pas encore adopté de projet de loi supplémentaire.

Je ne vais pas prier pour un président qui s’est assis et a laissé cette pandémie se déchaîner sans prendre aucune responsabilité – non pas parce que je lui souhaite du mal, mais parce qu’il ne vaut plus mon temps. – Erin Leigh (@pukeuprainbows) 2 octobre 2020

C’est un triste jour pour moi car ma première pensée était ce rapport bidon. C’est un escroc et je ne mettrais rien devant lui! – nanette bassett (@evabai) 2 octobre 2020

prevnext

Personne ne souhaite la maladie sur personne, mais je ne pense pas que nous achetions encore complètement cela. Le moment est très stratégique. À ce stade, cela ne lui échapperait pas. Nous verrons. En attendant, si le vrai espoir, il récupère. – jennifer fink (@ fanshaw14) 2 octobre 2020

Comme vous priez. 209 000 morts. Avez-vous prié pour eux? # BidenHarris2020 – Jean Provost masqué 🇺🇸 🇨🇦 🌊🏳️‍🌈 (@ SarahJeanProvo2) 2 octobre 2020

prevnext

Les prières ne paient pas les factures bb. Mais si les prières fonctionnent, JE PRIE que vous adoptiez la loi sur les héros. JE PRIE pour les gens qui luttent parce que ton cul corrompu continue de bloquer le soulagement des stimuli. https://t.co/rACNq8eKCW – KT (@kristentorres_) 2 octobre 2020

.

Pourquoi avez-vous fait tout ce que vous pouviez pour bloquer la législation conçue pour aider “tous ceux qui sont touchés par le COVID-19”?

Vous êtes un connard total, #MoscowMitch. https://t.co/mCw32LuJ01 – 🌊🌊🌊Burls # Resists🌊🌊🌊 (@mcburls) 2 octobre 2020

prevnext

Pourquoi ne pas soumettre le projet de loi de relance au Sénat? – Yaz (@john_yazek) 2 octobre 2020

Vous avez renoncé à votre droit de commenter de cette manière. Votre propre échec à diriger et à protéger tous les Américains lorsque le président a échoué est à l’origine de cela. Vous vous souvenez de la faculté de droit? C’est ce qu’on appelle l’estoppel. Alors, arrêtez. – Marc Murphy (@MurphyCartoons) 2 octobre 2020

prevnext

Nous avons besoin d’un plan national pour garder les gens en sécurité et en vie et nous avons besoin d’une réponse nationale aux difficultés auxquelles de nombreux Américains sont confrontés en raison de ce manque de préparation et de plan. – Liz Weiss MS, RDN (@LizWeiss) 2 octobre 2020

Votre “prière” pour “ceux qui sont touchés” prend une forme étrange:

Le GOP est au tribunal en ce moment, essayant de retirer l’assurance maladie de plus de 20 millions d’Américains. Sans plan pour remplacer la couverture. – David George Haskell (@DGHaskell) 2 octobre 2020

prevnext

Prières pour toutes les personnes impliquées. Le plus triste à ce sujet est le mépris flagrant des pratiques que nous attendons des autres … y compris les élèves de la maternelle à suivre, mais POTUS a fait un pied de nez à ces pratiques. Je suis assez humain pour lui souhaiter vraiment bonne chance ~ mais aussi en colère contre son ignorance – ☕🌸🌿Denise Esterline #Caryl 🌼🌿🌸🧜‍♀ (@ denatelynne1966) 2 octobre 2020

Attendez … mais je pensais que nous avions tourné le coin. – Lucy Belle (@ Lucybelle4) 2 octobre 2020

prev