Alors que la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin sont en train de négocier un autre plan de relance, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, aurait demandé à la Maison Blanche de ne pas conclure un autre accord avant les élections du 3 novembre. Selon le Washington Post, McConnell aurait déclaré mardi aux républicains du Sénat qu’il avait averti la Maison Blanche de ne pas conclure d’accord majeur de relance avant le début des élections. Cette nouvelle intervient alors que de nombreux Américains attendaient avec impatience une assistance économique supplémentaire du gouvernement au milieu de la pandémie de coronavirus en cours. À l’heure actuelle, cela fait plus de sept mois que le Congrès a promulgué son premier et, jusqu’à présent, le seul plan de relance, la Loi CARES.

Trois personnes familières avec les remarques de McConnell ont rapporté qu’il n’était pas d’accord avec la Maison Blanche pour conclure un accord sur un autre plan de relance avant les élections du 3 novembre. Le républicain du Kentucky aurait suggéré que Pelosi n’agissait pas de bonne foi au milieu de ses négociations avec Mnuchin. Il pense que tout accord qu’ils pourraient conclure pourrait perturber les projets du Sénat de confirmer Amy Coney Barrett à la Cour suprême. Le président Donald Trump a nommé Barrett pour remplacer la juge Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême début octobre.

Interrogé mardi par les journalistes sur le fait que si un accord de relance était conclu et adopté par la Chambre avec le soutien du président, McConnell a déclaré qu’il le mettrait au Sénat “à un moment donné”. Trump a également abordé le sujet mardi. Il a été interrogé sur la réticence de McConnell à conclure un accord de relance, auquel le président a répondu: “Il sera d’accord si quelque chose arrive … Tous les républicains ne sont pas d’accord avec moi mais ils le feront.”

Cette nouvelle survient alors que Pelosi et Mnuchin tentent de clarifier les détails d’un autre plan de relance. Dimanche, l’orateur a fixé un délai de 48 heures pour parvenir à un accord sur la question. Elle a dit que cette date limite ne s’applique qu’à un plan de relance qui pourrait être promulgué avant le 3 novembre. S’ils dépassent cette fenêtre de 48 heures, il est peu probable qu’ils soient en mesure de passer une loi avant cette date d’élection. “Le 48 ne concerne que si nous voulons le faire avant les élections, ce que nous faisons”, a-t-elle déclaré. “Mais nous leur disons que nous devons geler la conception sur certaines de ces choses. Allons-nous avec ou non? Et quel est le langage? Je suis optimiste, car encore une fois, nous avons fait des allers-retours sur tout cette.”