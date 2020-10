Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré que le ministère américain de la Santé et des Services sociaux et le ministère américain de l’Éducation distribueraient un peu plus de 2 millions de masques faciaux aux écoles du Kentucky pour les enseignants et les étudiants, financés par des fonds réservés à l’État dans la loi CARES. Le tweet de McConnell annonçant le programme a rencontré des réponses principalement négatives de la part des utilisateurs de Twitter qui étaient frustrés par le fait qu’il ait fallu si longtemps pour que les masques soient envoyés à l’État. Pendant ce temps, à Washington, McConnell a continué de suspendre les négociations entre la Maison Blanche et les démocrates de la Chambre pour un autre plan de relance et s’apprête à confirmer la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême la semaine prochaine.

Le ministère de l’Éducation et le HHS envoient 2 035 195 masques au Kentucky, et ils seront distribués par le ministère de la Santé publique de l’État, rapporte WYMT. “Le port d’un masque est l’un des moyens les plus importants pour chacun de nous de nous protéger et de protéger nos proches contre le coronavirus. Je suis reconnaissant au président Trump et à son équipe d’avoir dirigé plus de deux millions de masques vers le Kentucky pour aider nos jeunes à apprendre en toute sécurité. », A déclaré McConnell dans un communiqué.

Le sénateur, qui se présente pour un septième mandat en novembre, a noté que la loi CARES prévoyait 13 milliards de dollars pour les résidents du Kentucky. «En tant que leader de la majorité au Sénat, je continuerai de travailler pour m’assurer que notre Commonwealth dispose des ressources dont nous avons besoin pour assurer la sécurité des familles et poursuivre notre retour économique responsable», a-t-il déclaré.

Samedi, le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a annoncé 1738 nouveaux cas de coronavirus confirmés, un nouveau record de cas quotidiens dans l’État. Huit décès ont été signalés, portant le nombre de morts à 1 404. Le taux de positivité est de 5,63% et 95 480 Kentuckiens ont été testés positifs pour le virus depuis le début de la pandémie. Un peu plus de 1,9 million de résidents du Kentucky ont été testés et plus de 17 700 se sont rétablis.

Il n’y a toujours pas eu de programme majeur de secours contre les coronavirus adopté depuis fin mars, lorsque la loi CARES a été signée. Depuis lors, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, sont en pourparlers pour un autre projet de loi. Ces pourparlers se sont poursuivis jusqu’à la fin de la semaine, bien que Pelosi ait déclaré que tout accord dépendrait du soutien du président Donald Trump lui-même.

Pendant ce temps, au Sénat, les républicains ont clairement indiqué qu’ils ne soutenaient pas un paquet de plus de 1 billion de dollars. McConnell a présenté un autre projet de loi «maigre» de 500 milliards de dollars cette semaine, mais les démocrates l’ont empêché d’obtenir les 60 voix nécessaires pour aller de l’avant. Le projet de loi était similaire à un autre paquet «maigre» que McConnell avait proposé en septembre.

Le projet de loi de McConnell comprenait plus de fonds pour le Programme de protection des chèques de paie (PPP), qui accorde des prêts aux petites entreprises en difficulté. Le projet de loi ne comprend pas de deuxième chèque de relance. Il comprend également une allocation de chômage fédérale de 300 $ par semaine, soit la moitié du montant proposé par les démocrates dans leur loi HEROES.

L’objectif principal du Sénat dans les prochains jours sera de confirmer Barrett, à peine un mois après sa nomination à la suite du décès de la juge Ruth Bader Ginsburg. Vendredi, McConnell a brusquement interrompu le débat sur sa nomination afin qu’il y ait un vote de procédure dimanche pour mettre fin à un flibustier démocrate. Le vote sur la nomination de Barrett aura lieu lundi, rapporte CNN. Elle sera confirmée huit jours seulement avant l’élection.

