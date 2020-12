Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, aurait déclaré que les dirigeants du Congrès avaient finalisé un accord sur un plan de relance imminent du coronavirus. Tout d’abord noté par le journaliste de CNN Jeremy Diamond, le plan de secours serait de l’ordre de 900 milliards de dollars.

Depuis que le premier stimulus du coronavirus a été adopté plus tôt dans l’année, beaucoup attendent une aide financière supplémentaire du gouvernement. Tout au long de l’été et jusqu’à l’automne, les décideurs ont fait des va-et-vient, s’éloignant de plus en plus parfois alors que divers blocages persistaient. Les accords rapportés mettent fin à une longue et interminable bataille entre républicains et démocrates et arrivent apparemment à la dernière heure avec la fin de 2020 approchant rapidement et la pause qui s’ensuit. McConnell a depuis confirmé la nouvelle d’un accord passé via son Twitter. “Alors que le peuple américain continue de lutter contre le coronavirus cette saison des fêtes, il ne sera pas seul”, a écrit McConnell. “Le Congrès vient de parvenir à un accord. Nous adopterons un autre plan de sauvetage dès que possible. Une aide supplémentaire est en route.”

Les détails du paquet nouvellement convenu le ruinent lentement, mais certains des principaux points de friction comprennent une autre série de chèques de relance, une prime de chômage fédérale et un montant d’argent désigné pour les petites entreprises. Les fonds de distribution de vaccins seront également inclus. Une fois l’accord conclu, la prochaine étape sera le vote des décideurs politiques dès dimanche soir. Tout cela intervient dans la position finale du Congrès et en adoptant un projet de loi avant la fin de l’année, alors que le Congrès cherchait à adopter une mesure de dépenses d’une journée pour prolonger ses heures de travail à 00 h 01 HE mardi afin de terminer pleinement prochain paquet.

Le premier paquet de coronavirus, qui contenait un chèque de 1200 $ envoyé aux personnes éligibles, a été adopté en avril. Cette série de vérifications devrait cependant être un peu plus petite que l’original. Le plan de secours comprendra probablement des paiements de 600 $ pour les adultes admissibles et de 600 $ par enfant pour les familles. La prime de chômage devrait également être un paiement de 300 $ pour compléter les personnes sans emploi. Cette nouvelle intervient alors que le pays a finalement commencé à délivrer le vaccin COVID-19 plus tôt dans la semaine pour aider à lutter contre la pandémie en cours.