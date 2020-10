Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a annoncé mardi que le Sénat votera sur un projet de loi de relance «ciblé» du coronavirus lorsque la chambre reprendra ses travaux la semaine prochaine. Dans un communiqué, le républicain du Kentucky a déclaré qu’un vote aurait lieu le 19 octobre. McConnell avait ajourné le Sénat jusqu’à cette date après que le président Donald Trump et trois sénateurs du GOP aient été testés positifs pour le coronavirus.

McConnell a déclaré dans sa déclaration que le Sénat adopterait le projet de loi après le retour de la salle plénière lundi. Il a déclaré que “à moins que les démocrates ne bloquent cette aide aux travailleurs, nous aurons le temps de l’adopter avant de procéder comme prévu à la nomination en instance de la Cour suprême dès qu’elle sera rapportée par le Comité judiciaire”. Le 6 octobre, le président avait ordonné à McConnell dans un tweet de ne plus se concentrer sur les mesures de relance supplémentaires «pour se concentrer à plein temps sur l’approbation de mon candidat exceptionnel à la Cour suprême des États-Unis». Trump a depuis indiqué qu’il était toujours intéressé par les mesures de secours.

Appelant le plan “un soulagement ciblé pour les travailleurs américains”, il a expliqué que le projet de loi comprendra un “nouveau financement” pour le Paycheck Protection Program, qu’il a appelé “un programme populaire qui a sauvé des dizaines de millions d’emplois américains”. Il a appelé le financement du programme “à sauver des emplois”, ajoutant que le programme est depuis “devenu une nouvelle victime de l’obstruction du tout ou rien des démocrates”.

Selon CNBC, McConnell, tout en s’exprimant lors d’un événement dans son État d’origine, a expliqué que ce nouveau projet de loi comprendra également de l’argent pour les écoles, une augmentation de l’assurance-chômage et des protections en matière de responsabilité pour les entreprises. On ne sait pas quel sera le prix de ce projet de loi ou s’il comprendra un cycle supplémentaire de paiements de relance. Bien que les chèques de relance aient obtenu un soutien bipartite et une approbation écrasante des électeurs américains, un plan de secours allégé introduit par les républicains du Sénat le mois dernier ne comprenait pas de disposition pour la distribution de chèques. Ce paquet a finalement été bloqué par les démocrates, ce que McConnell a exprimé en colère dans sa déclaration de mardi.

“Le mois dernier, 52 républicains du Sénat ont voté en faveur de l’adoption de centaines de milliards de dollars supplémentaires pour des priorités telles que les tests, la santé, la sécurité des écoles, les allocations de chômage et le soutien économique … Les républicains avaient les voix pour faire passer tout cet allégement. Mais les démocrates du Sénat ont choisi de faire de l’obstruction systématique. ,” il a dit. “… Le peuple américain a besoin que les démocrates arrêtent de bloquer le financement bipartisan et nous laissons reconstituer le PPP avant que plus d’Américains ne perdent inutilement leur emploi.”