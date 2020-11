Alors que les discussions entre la présidente de la Chambre des communes Nancy Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnucin sur un nouveau projet de loi de relance des coronavirus sont à nouveau au point mort, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré la semaine dernière qu’un autre projet de loi ne devrait pas être examiné avant le début de l’année prochaine. Cela signifie que rien n’est susceptible de passer pendant la session boiteuse du Congrès après les élections, lorsque les législateurs doivent également adopter un projet de loi pour éviter la fermeture du gouvernement en décembre. Il n’y a toujours pas eu de programme majeur de secours contre les coronavirus depuis la loi CARES adoptée en mars.

“Nous devons probablement faire un autre paquet, certainement plus modeste que le paquet de 3 billions de dollars Nancy Pelosi. Je pense que ce sera quelque chose que nous devrons faire dès le début de l’année”, a déclaré McConnell à l’animateur de radio Hugh Hewitt vendredi. , rapporte The Hill. Le républicain du Kentucky, qui doit être réélu mardi, a déclaré que le projet de loi ciblerait “les petites entreprises en difficulté et les hôpitaux qui font maintenant face à la deuxième vague du coronavirus, et bien sûr les défis pour l’éducation, à la fois K-12 et collège. “

Le calendrier de McConnell est différent de celui des autres législateurs des deux côtés de l’allée, qui espéraient que quelque chose pourrait être adopté avant la fin de l’année. “Le niveau de motivation des deux côtés dépendra du déroulement des élections, mais je pense que dans les deux cas, nous ferons quelque chose”, a déclaré jeudi le sénateur John Thune du Dakota du Sud, le whip républicain. “La question est combien.” Le même jour, Pelosi a prédit qu’un projet de loi pourrait être adopté avant la fin de l’année car «le peuple américain a besoin d’aide» maintenant, et un autre paquet pourrait être adopté en 2021 si le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden l’emporte.

Jeudi, les chances qu’un accord de secours puisse être conclu entre Pelosi et la Maison Blanche ont rapidement été sérieusement touchées après que les deux parties aient échangé des barbes publiques. “Votre approche TOUT OU AUCUN fait mal aux Américains qui travaillent dur et qui ont besoin d’aide MAINTENANT”, a écrit Mnuchin dans une lettre à Pelosi après avoir publié une lettre à Mnuchin décrivant les différences entre les deux parties, rapporte CNN. Elle a critiqué l’administration Trump pour avoir continué à accepter les demandes de financement démocratiques aux gouvernements des États et locaux, aux écoles pour de meilleures mesures de sécurité et à l’assurance chômage fédérale. Après avoir entendu parler de la lettre de Pelosi dans la presse, Mnuchin l’a qualifiée de «coup de force politique».

“Deux semaines plus tard, la Maison Blanche n’a toujours pas tenu la promesse du secrétaire Mnuchin d’accepter le langage des démocrates pour écraser le virus, et nous attendons toujours des réponses significatives dans les domaines décrits par le président”, a déclaré Drew Hammill, chef adjoint de Pelosi. personnel, a écrit en réponse à la lettre de Mnnuchin. Il a déclaré que les réponses étaient nécessaires pour que les discussions «puissent avancer pour apporter un soulagement aux coronavirus dès que possible» et a qualifié de «décevant» la Maison Blanche «de perdre du temps sur cette lettre au lieu de réponses significatives pour répondre aux besoins du peuple américain».

Mis à part une loi ajoutant plus de financement au programme de protection des chèques de paie (PPP) en avril, il n’y a pas eu de programme majeur de secours contre les coronavirus depuis la signature de la loi CARES à la fin du mois de mars. Les démocrates de la Chambre ont adopté la loi HEROES de 3 billions de dollars en mai, puis un paquet de 2,2 billions de dollars au début d’octobre. Le Sénat a refusé d’accepter l’un ou l’autre de ces projets de loi, car les républicains ont hésité à dépenser plus de 1000 milliards de dollars pour le soulagement des coronavirus. McConnell a proposé deux projets de loi «maigres» d’un coût de 500 milliards de dollars chacun, mais aucun n’a avancé loin car il n’a jamais pu obtenir les 60 voix nécessaires.