Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Ky.), Est étiqueté “l’obstacle” dans les négociations sur le paquet de secours contre les coronavirus alors que les pourparlers se poursuivent entre la présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-Californie) et la Maison Blanche après des mois d’efforts bloqués. Le représentant Ro Khanna (D-Californie) a qualifié McConnell de “problème” lorsqu’il s’agit de républicains et démocrates de s’entendre sur un paquet qui aiderait les millions de personnes souffrant de la pandémie sur MSNBC vendredi.

“Ce que j’ai demandé, c’est que le Président passe un accord, ne pas accepter l’offre de ce président”, a-t-il déclaré à propos de ses efforts pour combler le fossé entre les deux parties. “Le président avait tout simplement tort [about Pelosi stalling negotiations], le problème a été Mitch McConnell. »Soulignant que les démocrates de la Chambre ont adopté un paquet de 3,4 billions de dollars il y a cinq mois, puis un billet de 2,2 billions de dollars, Khanna a critiqué la Maison Blanche et McConnell comme« absents »de leurs efforts pour aider le peuple américain.

“Maintenant, le Président négocie avec [Treasury Secretary Steven Mnuchin]», A poursuivi Khanna.« Je crois que Steve Mnuchin essaie de négocier de bonne foi, et chaque fois qu’ils font des progrès, Mitch McConnell sort et dit qu’il ne va même pas le soumettre au Sénat. Donc, Mitch McConnell est vraiment l’obstacle en ce moment pour conclure un accord. “

En tant que l’un des rares démocrates à exhorter Pelosi à conclure un accord, Khanna a déclaré qu’il était ému par les [his] district, “qui, même en tant que l’une des zones les plus riches des États-Unis, a connu la pauvreté et le ralentissement économique au milieu de la pandémie.” Je pense que nous avons tous l’obligation morale de faire quelque chose “, a-t-il ajouté. Alors que Pelosi a fait un travail «admirable» jusqu’à présent pour négocier l’aide de l’État et des gouvernements locaux, ainsi que gagner du terrain avec une stratégie de test nationale, Khanna s’est demandé si McConnell «permettrait» à Mnuchin et Pelosi de parvenir à un compromis. N’appelez pas McConnell pour le convaincre de céder après avoir déclaré lors de l’émission de la mairie de jeudi qu’il était plus que capable de le faire.

Les récents commentaires de McConnell aux journalistes du Kentucky ont montré un fossé entre le président et les républicains du Sénat sur un cinquième paquet de coronavirus, alors que le chef du GOP se prépare à forcer un vote sur un projet de loi de 500 milliards de dollars la semaine prochaine. “Je ne pense pas. C’est là que l’administration est prête à aller. Mes membres pensent qu’un demi-billion de dollars, hautement ciblé, est la meilleure voie à suivre”, a déclaré McConnell interrogé sur la perspective d’un accord totalisant entre 1,8 billion de dollars. et 2,2 billions de dollars, que Trump avait indiqué qu’il était prêt à divertir, selon The Hill.

McConnell a ajouté que si Pelosi et la Maison Blanche négociaient dans une fourchette de prix plus élevée, “ce n’est pas ce que je vais mettre sur le sol”. Pendant ce temps, Trump a déclaré à Fox Business le même jour qu’il dépassait 1,8 billion de dollars: “Absolument, je le ferais. Je paierais plus. J’irais plus haut. Allez gros ou rentrer à la maison, je l’ai dit hier. Allez gros ou rentrez chez vous.”