La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, peut être optimiste qu’un projet de loi sur les mesures de relance sera approuvé le jour du scrutin, mais le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, jette un doute sur cet espoir. S’exprimant lors d’un déjeuner à huis clos mardi, alors qu’il a été révélé que Pelosi et Mnuchin s’étaient “rapprochés d’un accord”, McConnell aurait indiqué qu’il serait peu probable qu’un projet de loi potentiel convenu atteigne le parquet du Sénat pour un vote par élection. Journée du 3 novembre.

Selon plusieurs sources, et comme rapporté par CNN, McConnell a exprimé des inquiétudes concernant la logistique d’un vote avec les élections de novembre dans deux semaines. Le chef de la majorité aurait déclaré que “étant donné tous les obstacles législatifs à surmonter et les sénateurs républicains désireux de faire campagne”, il serait difficile de faire approuver le projet de loi aussi rapidement. Plusieurs sources ont également affirmé que McConnell avait mis en garde la Maison Blanche contre la conclusion d’un accord avant le jour du scrutin.

Pelosi et Mnuchin espèrent depuis longtemps parvenir à un accord le plus rapidement possible pour permettre à un projet de loi de passer par le Congrès et d’être signé par le président Donald Trump d’ici le 3 novembre, et ces derniers jours, ils ont fait un dernier effort pour rendre cela possible. Bien qu’autrefois divisées au point où les discussions se trouvaient dans «une impasse tragique», les deux parties ont depuis réussi à combler bon nombre de ces divisions. Bien qu’ils restent divisés sur un certain nombre de dispositions – financement des gouvernements étatiques et locaux, allocations de chômage, financement des écoles et protection de la responsabilité des entreprises, etc. – ils ont fait de grands progrès à d’autres égards. Après une conversation téléphonique de 45 minutes mardi après-midi, le chef d’état-major adjoint de Pelosi a même déclaré que “plus de clarté et de terrain d’entente” avaient été fournis et que les deux s’étaient “rapprochés d’un accord”. Une partie de ces progrès est due au fait que la Maison Blanche a grimpé sur le prix, avec une nouvelle facture qui se situerait entre 1,8 et 2,2 billions de dollars. Ceci, cependant, pourrait s’avérer être un point d’arrêt pour certains républicains.

Comme le souligne CNN, la plupart des sénateurs républicains repoussent ce montant présumé, car ils soutiennent depuis longtemps un projet de loi plus mince de 1 billion de dollars ou moins. McConnell, qui prévoit actuellement un vote au Sénat sur une proposition de 500 milliards de dollars, n’a lui-même pas déclaré s’il était à l’aise avec un prix plus élevé. Il a cependant indiqué qu’il soumettrait le projet de loi de Pelosi et Mnuchin à un vote, bien qu’il se soit jusqu’à présent abstenu de dire si ce vote aurait lieu avant ou après les élections et il reste incertain si le projet de loi aurait les 60 voix qu’il aurait besoin d’avancer dans la chambre contrôlée par les républicains.