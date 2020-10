Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, pourrait être impatient de célébrer la confirmation d’Amy Coney Barrett à la Cour suprême, mais tous les Américains ne sont pas aussi disposés à se réjouir. Après que McConnell soit allé sur Twitter lundi soir après le vote du Sénat, il a reçu un afflux de critiques alors que les Américains continuent d’attendre des nouvelles sur le prochain accord de relance.

Dans son tweet de lundi soir, McConnell a annoncé que les sénateurs «venaient de confirmer la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême des États-Unis». Partageant une vidéo, il a appelé Barrett, qui avait été nommé à la Cour d’appel des États-Unis pour le septième circuit en 2017, “l’un des candidats les plus impressionnants à une fonction publique depuis une génération servira à vie dans notre plus haute cour”.

Le Sénat vient de voter pour faire avancer l’un des candidats les plus qualifiés depuis des générations. La brillance intellectuelle, l’intégrité et l’engagement du juge Barrett à l’égard de l’impartialité sont irréprochables. Demain, nous voterons pour confirmer le prochain juge associé de la Cour suprême. – Leader McConnell (@senatemajldr) 25 octobre 2020

Alors que McConnell n’a fait aucune mention des pourparlers de relance en cours – il n’en a pas fait mention sur Twitter depuis le 21 octobre juste après que les démocrates aient bloqué un projet de loi de secours de 500 milliards de dollars – ceux qui ont vu son tweet ont immédiatement mis le sujet au premier plan des discussions, et McConnell a fait face à une vague de critiques. Beaucoup ont critiqué le sénateur pour avoir poussé de l’avant avec la confirmation de Barrett plutôt que de se concentrer sur l’apport d’un soulagement indispensable au peuple américain. D’autres ont critiqué McConnell pour avoir continué de refuser de soumettre la loi HEROES, qui a été approuvée par la Chambre des représentants en mai, au Sénat pour un vote. Faites défiler vers le bas pour voir ce que les gens disent.

pic.twitter.com/bH8JjrY20M – 𝚋𝚊𝚡𝚝𝚎𝚛 𝚋𝚎𝚊𝚗 VOTE! 🇺🇸 (@TheBaxterBean) 26 octobre 2020

Les familles ont faim. Les gens ne savent pas d’où vient leur loyer ou leur hypothèque. 70% des Américains veulent que vous attendiez avec le vote Barrett. Ce qui est arrivé au parti du peuple, pour le peuple et par le peuple … cela a dû mourir de la terre. – Renee Dawson (@ Song1964) 25 octobre 2020

Après avoir été nommé par le président Donald Trump début octobre pour pourvoir le siège laissé vacant suite au décès de Ruth Bader Ginsburg, le Sénat, lors d’un vote lundi soir, a voté pour confirmer Barrett à la Cour suprême. Le décompte final était de 52-48, avec seulement la sénatrice du Maine Susan Collins traversant les lignes du parti pour voter contre la confirmation.

prevnext

pic.twitter.com/SoYo8leN26 – Patricia Martin (@pmartinoutlook) 27 octobre 2020

Alors tu vas aider le peuple américain maintenant ou continuer à nous laisser mourir? – PoliticsTalkinFool (@FoolTalkin) 27 octobre 2020

La nomination de Barrett et la confirmation ultérieure, comme en témoigne le vote compté, ont été controversées. De nombreux démocrates ont fait valoir que, compte tenu de la proximité de l’élection présidentielle du 3 novembre, le gagnant de l’élection devrait être celui qui sélectionnerait un candidat.

prevnext

@senatemajldr nous allons entendre d’autres nouvelles merveilleuses ensuite vos priorités devraient être les chèques de relance envoyés dès que possible #stimulus #STIMULUSCHECK #MSC. https://t.co/iv4Di5DJor – Salandgirls (@salandgirls) 25 octobre 2020

Maintenant, vous devriez avoir suffisamment de temps pour voter sur nos tests de stimulation – Immédiatement! #PurplePowerCheck https://t.co/4P30NtE7kc – David Wier (@augustwind) 26 octobre 2020

Alors que la confirmation de Barrett se déroulait tout au long du mois d’octobre, un sondage Yahoo News / YouGov a révélé que la majorité des électeurs américains inscrits souhaitaient que le Sénat vote sur un nouveau plan de relance avant de voter sur la confirmation de Barrett. Ce sondage, selon Newsweek, a révélé que 66% des électeurs étaient d’abord favorables à un vote de relance, alors que seulement 27% voulaient que le vote de nomination de Barrett soit la priorité du Sénat.

prevnext

Voici une autre réalisation @senatemajldr que vous avez oublié celle-ci. pic.twitter.com/GRXdP68ZPR – DAShaff Real Patriot ⛓⚔️🇺🇸🏳️‍🌈🌊 FL VOTER (@ Sofakingdonew45) 27 octobre 2020

Il est temps pour un autre contrôle de relance … 2 mois de retard. Je ne le demanderais pas si ce n’était pas nécessaire – Eric (@LivesmartEric) 27 octobre 2020

La procédure de nomination et de confirmation de Barrett intervient alors que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven, ont indiqué qu’après des mois de négociations, qui s’étaient arrêtées à un moment donné mais avaient repris en septembre, ils étaient plus près de conclure un accord de relance. Ils avaient entamé des négociations en juillet après l’introduction de la loi HEALS. Alors qu’ils élaborent les derniers détails de la proposition, le nouveau prix se situerait entre 1,8 billion de dollars et 2,2 billions de dollars. Le projet de loi comprend probablement une deuxième série de contrôles de relance.

prevnext

Maintenant, passez le soulagement dont nous avons besoin, déjà mon propriétaire va remplir mon expulsion, mon enfant a un cáncer et nous manquons de tout, c’est juste pour vous et @SpeakerPelosi @ stevenmnuchin1 vous devez tous accepter et adopter la facture maintenant, mon enfant est un patient à haut risque, aidez-nous. – Gabriel (@Gabtraderinc) 27 octobre 2020

Vous pouvez désormais faire du peuple américain une priorité. Nous voyons à quelle vitesse vous pouvez travailler. Vous nous avez fait attendre 6 mois pour être soulagés. Passez la maison #STIMULUSPACKAGE cette semaine. # ReliefNow #EveryDayCounts #DoNotAbandonUS – MissMaxine (@ MissMaxine7) 27 octobre 2020

Au cours des deux dernières semaines, Pelosi et Mnuchin ont fait un dernier effort pour parvenir à un accord dans le but de faire approuver un projet de loi avant le jour du scrutin le 3 novembre. Une fois qu’ils parviennent à un accord, le projet de loi devra être adopté par les deux. la Chambre des représentants et le Sénat avant d’atteindre le bureau du président pour une signature.

prevnext

Et en attendant, nous, les gens, sommes toujours au chômage, affamés et peut-être malades sans notre faute. Ils ont donné à sa nomination la priorité sur les besoins de la population de ce pays. Que le vote des Républicains élus par le peuple au pouvoir est malade … BLEU! – V Trim (@ 4trim24) 27 octobre 2020

Maintenant, faites passer le stimulus pour les Américains qui ne peuvent pas attendre un jour de plus😡 – Laure Hristov (@HristovLaure) 27 octobre 2020

Avec l’ajournement du Sénat, il n’est plus possible pour un projet de loi de secours de passer par les deux chambres du Congrès. Bien que le projet de loi puisse être approuvé à la Chambre d’ici le 3 novembre, en supposant que Pelosi et Mnuchin parviennent à un accord d’ici là, il ne pourra être adopté par le Sénat que le 9 novembre ou après. McConnell avait précédemment indiqué qu’il le ferait. apporter un projet de loi approuvé au Sénat pour le vote, bien qu’il n’ait pas indiqué quand cela aurait lieu. Il aurait encouragé la Maison Blanche à ne pas accepter un accord avant le jour du scrutin.

prev