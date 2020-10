Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, s’exprime après le blocage du projet de loi de redressement de 500 milliards de dollars du GOP lors d’un vote au Sénat mercredi soir. Lors d’un vote strict de 51 à 44 voix du parti, la mesure dirigée par les républicains, presque identique à celle des démocrates rejetée en septembre, est restée en deçà des 60 voix nécessaires pour faire avancer la législation.

S’adressant à Twitter peu de temps après, McConnell a fustigé les démocrates du Sénat pour avoir utilisé “l’obstruction systématique – qu’ils disent ne pas aimer – pour tuer un autre programme de secours contre les coronavirus”. Il a déclaré que dans ce mouvement, les démocrates avaient “juste voté pour bloquer” toutes les dispositions incluses dans la législation, telles qu’une prestation d’assurance-chômage supplémentaire de 300 $ par semaine, le financement du programme de protection des chèques de paie (PPP) et le financement des écoles, entre autres. des choses.

Les démocrates du Sénat viennent d’utiliser l’obstruction systématique – qu’ils disent ne pas aimer – pour tuer un autre programme de secours contre les coronavirus. Prestations de chômage. PPP. Essai. Vaccins. Financement scolaire. Protections pour les personnes ayant des conditions préexistantes. Chaque démocrate vient de voter pour bloquer tout cela. – Leader McConnell (@senatemajldr) 21 octobre 2020

Prenant la parole au Sénat avant le vote, McConnell a accusé les démocrates de “faire le sale boulot politique du Président Pelosi” et d’avoir refusé “aux gens en difficulté l’aide dont ils avaient besoin” pour ce qu’il a surnommé “les demandes marginales d’extrême gauche”. Il a déclaré que “si le soleil se couche aujourd’hui sans progrès – si le Sénat se tourne vers la nomination du juge Barrett sans avoir avancé un autre plan de sauvetage historique – ce sera uniquement parce que les démocrates du Sénat ont utilisé l’obstruction systématique pour tuer cette aide.”

Alors votez sur le vrai projet de loi de relance. Arrêtez de retarder – tommi (@tommimkas) 21 octobre 2020

Pas de contrôle de relance, non, Rich Mitch? – RebeccaErwin “magnifiquement brillant” Spencer (@RErwinSpencer) 21 octobre 2020

Ailleurs dans ses remarques, McConnell a déclaré que si “la législation devant nous n’est ni l’idée des républicains ni celle des démocrates d’un projet de loi parfait”, il pensait qu’elle “nous déplacerait au-delà de l’obstruction du tout ou rien du président Pelosi et apporterait un énorme soutien, n’est-ce pas? maintenant, pour les besoins les plus pressants de notre nation “” Pelosi, ainsi que ses collègues démocrates, ont longtemps fait pression pour un paquet de secours plus large, bien que les républicains se soient opposés à un paquet totalisant plus d’un billion de dollars.

Arrêtez de jouer à des jeux, les gens ont faim. – 220000🇺🇸gone R’s ne sont pas pro life (@llawgep) 21 octobre 2020

Maintenant, votez sur leur projet de loi. – Steve Zorowitz #VOTE (@szorowitz) 21 octobre 2020

McConnell a poursuivi en accusant les démocrates de dire «non» chaque fois que «le Sénat avait une chance de faire quelque chose». Citant un certain nombre de mesures récentes, il a déclaré que “chaque démocrate du Sénat a voté pour tout tuer”, ajoutant que “c’est la dynamique depuis des mois maintenant: les républicains tentent de faire adopter des politiques de bon sens que les démocrates disent soutenir … et les démocrates ont répondu que les travailleurs ne peuvent obtenir un sou à moins que la Présidente Pelosi n’obtienne tout ce qu’elle veut. “

Inclut-il la responsabilité limitée pour les sociétés? Si c’est le cas, je voterais «non» aussi. – maemalade (@ maemalade1) 21 octobre 2020

Hé merci de ne pas inclure les chèques stim. J’apprécie beaucoup. – Analyste boursier (mises à niveau toute la journée, tous les jours) (@SVXYstinks) 21 octobre 2020

Le chef de la majorité a déclaré que le vote de mercredi était l’occasion de «redresser le navire». Il a ajouté que «dans quelques minutes, les sénateurs voteront soit pour faire avancer soit pour faire de l’obstruction systématique un vaste ensemble qui répondrait à toutes sortes de besoins urgents».

Ce n’était pas un paquet de secours. C’était un projet de loi de protection de la responsabilité des entreprises. – Blakeley (@BlakeleyBartley) 21 octobre 2020

Vous avez déposé un projet de loi vidé en sachant qu’il ne serait pas adopté. Soyez sérieux et négociez un accord raisonnable. – IP librement (@HypersonicArt) 21 octobre 2020

Dans ses propres remarques du Sénat, le chef de la minorité Chuck Schumer a critiqué les républicains, déclarant que “les jeux se poursuivent aujourd’hui. La majorité républicaine présentera un projet de loi conçu pour échouer, leur projet de loi de secours partisan et émacié de Covid. Le projet de loi que nous votons sur aujourd’hui a déjà échoué au Sénat, n’a pas obtenu un vote démocrate et nous savons déjà qu’il manque les votes. “

Une chronologie: 15 mai – House a passé le #HeroesAct Mitch a dit qu’il n’y avait pas d’urgence https://t.co/DCk6fIDadq – T-Rox VOTE pour Biden (@ Whateva691) 21 octobre 2020

Bien. Maintenant, mettez le projet de loi adopté par la Chambre en mai pour un vote et voyez combien de républicains votent contre. – JimmyT (@ jimmyt002) 21 octobre 2020

Dès que McConnell avait annoncé le projet de loi, il avait été repoussé par les démocrates. Bien que le projet de loi comprenne des prestations de chômage améliorées, les démocrates recherchent depuis longtemps plus d’argent sur ce front. Ils ont également demandé des centaines de milliards de dollars d’aide à l’État et aux villes, ainsi qu’une deuxième série de contrôles de relance, qui n’étaient pas inclus dans la proposition, malgré le soutien même de la Maison Blanche.

C’est parce que vous votez pour laisser de côté tout stimulant pour les personnes qui s’en passeront et qui ont besoin d’aide pour payer leurs factures qui ont besoin d’aide pour réparer leur vie, vous êtes un homme riche, vous oubliez ce que c’est que d’être sans pour autant aller sans blesser – butterflythomason (@LouiseThomason) 21 octobre 2020

Avez-vous même voté sur leur forfait coronavirus? – Matthew Bruckner (@Prof_Bruckner) 21 octobre 2020

Lors d’un appel avec les journalistes dimanche, quelques jours à peine avant le vote, Schumer avait qualifié le vote de “coup de gueule” de McConnell, qui, selon lui, a refusé de soumettre le HEROES Act soutenu par les démocrates à un vote au Sénat depuis mai. Il a dit que le projet de loi du GOP était “inadéquat, juste en haut et en bas de la ligne” et “une imposture” et “apporterait un soulagement au peuple américain”.

Travaillez ensemble pour accomplir quelque chose. – Wendy Grady (@ WendyGrady17) 21 octobre 2020

Bien essayé avec le billet maigre. Adoptez la loi sur les héros. – Suzie Smith (@ SuzieSm48957522) 21 octobre 2020

Bien que ce projet de loi de 500 milliards de dollars ait échoué, il ne marque pas la fin de l’espoir de relance. La présidente de la Chambre des communes, Nancy Pelosi, et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin font actuellement un dernier effort pour un projet de loi de secours et seraient sur le point de conclure un accord. Cependant, il est peu probable qu’un projet de loi convenu soit adopté avant le jour du scrutin.

