Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, s’est moqué des critiques de son challenger démocrate Amy McGrath concernant sa réponse à la pandémie de coronavirus. Au cours du débat de lundi soir, qui a marqué la première et peut-être la seule de la campagne pour le Sénat, McGrath a grillé McConnell pour ne pas avoir réussi à adopter un plan de relance supplémentaire, y compris le HEROES Act introduit en mai.

Prenant pour cible son adversaire, McGrath, un pilote de combat à la retraite des Marines, a critiqué McConnell pour son inaction, notant que «la Chambre a adopté un projet de loi en mai et le Sénat est parti en vacances». Alors que McConnell riait, elle a continué, déclarant: “Je veux dire, vous ne faites tout simplement pas cela. Vous négociez. Sénateur, c’est une crise nationale, vous saviez que le coronavirus ne se terminerait pas fin juillet. cette.” Lorsque McConnell a tenté d’intervenir, McGrath a déclaré: «Si vous voulez vous appeler un leader… vous devez faire avancer les choses et ceux d’entre nous qui ont servi dans les Marines, nous ne nous contentons pas de pointer du doigt l’autre côté. travail accompli.”

Mitch McConnell RIT lorsqu’il est appelé pour son manque d’action sur COVID. #KYSen “Si vous voulez vous appeler un leader, vous devez faire avancer les choses.” pic.twitter.com/dHbXDf28OQ – Kelsie Taggart (@kelsientaggart) 12 octobre 2020

Selon The Hill, McGrath a également accusé son adversaire de «manquement à son devoir de ne pas négocier et travailler sur cela». Ailleurs dans le débat, elle a déclaré que si McConnell “a pris des vacances tout l’été”, le Kentucky comptait “un million de Kentuckiens qui ont déposé une demande de chômage au cours des six derniers mois. Nous avons 300 000 Kentuckiens qui n’ont toujours pas de soins de santé. au milieu d’un coronavirus, et il s’éloigne des négociations. “

Pour sa part, The Guardian rapporte que McConnell a blâmé la présidente de la Chambre Nancy Pelosi. Déclarant qu’il sait “comment conclure des accords” et notant qu’il “a conclu trois accords majeurs avec Joe Biden pendant l’ère Obama”, il a affirmé que “le problème ici est la réticence de l’orateur à conclure un accord”.

Pelosi avait conduit les démocrates à présenter la loi HEROES en mai et avait conduit la Chambre des représentants à voter en faveur du projet de loi lors d’un vote de 208 à 199 plus tard ce mois-là. Une fois qu’il a atteint le bureau de McConnell, cependant, il est resté bloqué, car il a refusé de l’amener au Sénat pour un vote, le surnommant «une liste de souhaits de gauche de 3 billions de dollars». Depuis lors, plusieurs autres projets de loi, dont le HEALS Act et ce qu’on appelle le HEROES Act 2.0, ont été déposés, ce dernier ayant également été approuvé par la Chambre.