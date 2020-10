Le sénateur républicain Mitt Romney a confirmé mercredi qu’il avait voté à l’élection présidentielle de 2020, bien qu’il n’ait pas voté pour le président Donald Trump, le chef de son propre parti. Romney, qui était le seul républicain au Sénat américain à voter pour la destitution de Trump lors du procès de destitution de cette année, a été interrogé par le journaliste du Congrès de CNN Manu Raju sur l’élection de cette année et sur qui il soutient.

“Je n’ai pas voté pour le président Trump”, a confirmé le sénateur républicain de premier mandat, qui a voté dans l’Utah. Il n’a cependant pas dit s’il avait voté pour le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden ou s’il avait écrit un autre candidat. Lorsqu’on lui a demandé pour qui il avait voté, il a répondu: “C’est quelque chose que je garde privé à ce stade.”

Le vote de Romney n’est pas nécessairement une surprise, car il fait suite à une longue histoire de relations tumultueuses avec Trump, qui remonte à 2016, lorsque Trump faisait sa candidature pour le bureau ovale. Selon l’Associated Press, au cours de ce cycle électoral, il a écrit au nom de sa femme, Ann, plutôt que de voter pour Trump, bien que leur relation ait semblé se dégeler peu de temps après lorsque Trump a courtisé Romney pour le poste de secrétaire d’État, un travail qui finalement est allé au PDG d’ExxonMobil Rex Tillerson. En 2018, Trump avait également approuvé Romney lors de sa candidature au Sénat américain dans l’Utah, bien que depuis lors, les deux se soient régulièrement critiqués.

À la suite de la mairie de Trump sur NBC la semaine dernière, Romney a exprimé son inquiétude face au refus du président de dénoncer QAnon, un groupe de conspiration de droite qui, selon le FBI, constitue une menace terroriste potentielle. Romney a déclaré que «la réticence de Trump à dénoncer une théorie du complot absurde et dangereuse la nuit dernière continue un schéma alarmant: les politiciens et les partis refusent de répudier avec force et de manière convaincante des groupes comme les antifa, les suprémacistes blancs et les colporteurs de conspiration.

À peu près à la même époque, Romney, dans une déclaration sur Twitter, a également exprimé sa frustration face à l’environnement politique du pays, qui, selon lui, s’est transformé en un «bourbier rempli de haine». Il a déclaré que les politiques du pays “sont passées d’un débat animé à un bourbier vil, vitupératif et rempli de haine qui ne convient à aucune nation libre – sans parler du berceau de la démocratie moderne”.

S’adressant à CNN, Romney avait également exprimé son inquiétude quant à l’impact de Trump sur le GOP, déclarant qu’il pensait que «notre parti a des problèmes avec les jeunes, de plus en plus avec les personnes âgées, avec les minorités. Et ces jeunes avec lesquels nous avions des problèmes il y a cinq ans. votent maintenant, et nous avons donc un vrai travail à faire. “