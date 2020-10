Les fans verront plus de The Miz et Maryse très bientôt. Plus tôt ce mois-ci, il a été annoncé que la deuxième saison de la série de télé-réalité américaine Miz & Mrs. reviendra le 12 novembre. La première partie de la saison 2 a commencé à être diffusée le 29 janvier et six épisodes ont été diffusés. Il y aura un total de 20 épisodes à diffuser au cours de la deuxième saison.

Le Miz, de son vrai nom Mike Mizanin, s’est entretenu avec PopCulture.com en septembre et a révélé ce que le reste de la saison réserve aux fans. “Le chaos continue et le rire continue”, a déclaré Miz, ajoutant “Tout notre drame est dédié à vous faire rire. Ma torture est votre rire.” L’émission se concentre sur la famille de Miz alors qu’il est marié à l’ancienne superstar de la WWE Maryse. Le couple a deux filles – Monroe Sky, 2 ans et Madison Jade, 13 mois, et les deux fournissent des tonnes de divertissement dans la série. Miz & Mrs. présente également le père du Miz et la mère de Maryse, qui sont les favoris des fans.

C’est pandémonium! Une toute nouvelle saison de #MizAndMrs arrive chez vous le 12 novembre à 10h30 / 9h30 sur @USA_Network! pic.twitter.com/c7r210Su0S – Miz & Mrs (@MizandMrsTV) 5 octobre 2020

Alors que Miz se prépare pour le retour de son émission, il travaille à la WWE. Dimanche, l’ancien champion de la WWE a battu Otis à Hell in a Cell pour remporter le contrat Money in the Bank, ce qui signifie qu’il a une chance d’affronter la WWE ou le champion universel à tout moment dans un an. Ce n’est pas nouveau pour Miz puisqu’il a remporté le contrat en 2010 et a battu Randy Orton pour devenir champion. Miz est reconnaissant que la WWE organise ses émissions à Orlando au lieu de partout dans le pays car il a plus de temps à passer avec sa famille.

Si j’avais été sur notre calendrier pour la WWE, je n’aurais probablement pas été à la maison pour faire toutes ces choses que je suis capable de faire avec mes filles “, a-t-il expliqué.” Donc je suis très reconnaissant pour cela. Je veux dire, évidemment, tout ce qui se passe dans le monde en ce moment est terrible, mais j’essaie juste d’en tirer le meilleur parti.

Miz a mis sur pied une solide carrière à la WWE. En plus d’être champion de la WWE, Miz est huit fois champion intercontinental, deux fois champion des États-Unis et huit fois champion par équipe. Ces réalisations lui ont valu d’être le 25e champion triple couronne et le 14e champion du Grand Chelem de l’histoire de la WWE.