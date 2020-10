Lire le contenu vidéo



Exclusif TMZSports.com

Elle bat du cul. Elle secoue des fesses. Et, Hollywood en prend note.

Étoile montante MMA Valérie Loureda dit que sa carrière a explosé au cours des derniers mois en raison d’une combinaison de violence et de sex-appeal … et elle adore chaque seconde.

Loureda a explosé sur les réseaux sociaux en août en effaçant Tara Graff à Bellator 243, ce qui lui a valu un contrat multi-combats avec Bellator. Elle est maintenant 3-0 en tant que pro, avec 2 KO.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Loureda a célébré son nouveau contrat avec une vidéo twerk qui est également devenu viral … et sa popularité n’a cessé de monter en flèche depuis.

Maintenant, Loureda dit qu’Hollywood est venu appeler – avec des agents de talent frappant à sa porte et des producteurs de télévision offrant une émission de téléréalité.

vient de signer une extension multi-combats pluriannuelle exclusive avec @BellatorMMA qui ne va nulle part 🤑🤑🤑 pic.twitter.com/6LfkRb0s9m – Valerie Loureda (@valerielouredaa) 14 août 2020 @valerielouredaa

Loureda, 22 ans, dit qu’elle est flattée par l’intérêt – et veut s’impliquer dans le divertissement à un moment donné – mais pour l’instant, elle se concentre sur le combat.

«Plusieurs agents talentueux m’ont contacté pour essayer de me faire entrer dans le divertissement, et filmer différentes choses, et honnêtement j’aime tout ça et c’est mon objectif à la fin de ma carrière», raconte Valérie.

“Mais, en ce moment, je suis vraiment concentré sur les combats et gagner des combats vient en premier. Mais, oui c’est sûr, c’est un rêve pour moi.”

La grande question … quand Valérie rentre-t-elle dans la cage?

Loureda dit qu’elle se remet actuellement d’une blessure à l’œil – mais elle espère se battre à nouveau en 2020. Bellator travaille toujours sur un adversaire.

En attendant, Valérie continue d’être un succès sur les réseaux sociaux. Voici une raison pour laquelle …

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.