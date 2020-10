Les pourparlers en cours sur les mesures de relance entre la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, semblent à nouveau vaciller. Jeudi après-midi, Mnuchin a critiqué publiquement «l’approche du tout ou rien» de Pelosi aux négociations, affirmant qu’il avait appris une lettre que l’orateur de la maison lui avait envoyée au sujet des pourparlers de relance «dans la presse».

Dans un tweet, Mnuchin il “s’est réveillé ce matin et a lu” la lettre de Pelosi “dans la presse”. Cette lettre, envoyée jeudi, exigeait une réponse à l’offre la plus récente des démocrates et “un nouveau libellé de compromis quant à savoir si l’administration acceptera la stratégie nationale basée sur la science pour les tests, le traçage et le traitement”. Dans la lettre, Pelosi a déclaré que les réponses de la Maison Blanche “sont essentielles pour que nos négociations se poursuivent”, et a cité “le peuple américain souffre et ils veulent que nous arrivions à un accord pour sauver des vies, des moyens de subsistance et la vie de notre Américain. La démocratie.”

Je me suis réveillé ce matin et j’ai lu la lettre de @ SpeakerPelosi dans la presse. Ci-joint ma réponse. Son approche TOUT OU AUCUN fait mal aux Américains qui travaillent dur et qui ont besoin d’aide MAINTENANT! pic.twitter.com/tarhPwYmkv – Steven Mnuchin (@ stevenmnuchin1) 29 octobre 2020

Dans sa propre réponse, Mnuchin a offert ses propres critiques, accusant Pelosi d’avoir envoyé la lettre comme “un coup politique”. Il a également déclaré que la lettre de Pelosi “décrit de manière inexacte l’état de nos négociations actuelles”, le forçant à se sentir “obligé de répondre publiquement”. Selon Mnuchin, et contredisant les remarques de l’orateur, la Maison Blanche a accepté la proposition de Pelosi “sur les dollars et la langue” pour les tests de coronavirus. Il a également déclaré que l’administration avait “fourni des commentaires détaillés écrits et oraux” sur la recherche des contacts. Ces deux sujets ont été des points de friction au milieu des négociations. Mnuchin, écrivant que “nous vous avons fourni une réponse raisonnable qui convenait au niveau de financement mais incluait plus d’autorité pour les États”, a expliqué qu’il avait travaillé avec d’autres agences et présidents de comités sur un certain nombre de points, y compris l’aide aux petites entreprises, le financement pour le service postal et l’assistance à la location.

“Tandis que vous accusez l’administration de retarder les négociations, vous refusez de présenter à la Chambre une législation autonome pour soutenir les travailleurs des compagnies aériennes, des paiements supplémentaires du programme de protection des chèques de paie aux petites entreprises et des paiements directs supplémentaires que nous pouvons financer en utilisant déjà approuvé de l’argent que nous n’avons pas dépensé », a écrit Mnuchin. “Votre approche TOUT OU AUCUN fait mal aux Américains qui travaillent dur qui ont besoin d’aide MAINTENANT.”

Bien que Pelosi n’ait pas répondu publiquement à la lettre de Mnuchin, son chef de cabinet adjoint, Drew Hammill, a déclaré sur Twitter que la Maison Blanche n’avait toujours pas donné aux démocrates “des réponses significatives dans les domaines décrits par le Président”. Hammill a écrit que “ces réponses sont nécessaires pour que les discussions puissent avancer pour apporter un soulagement aux coronavirus dès que possible”, ajoutant que “il est décevant que la Maison Blanche ait perdu du temps sur cette lettre au lieu de réponses significatives pour répondre aux besoins du peuple américain. . “