Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré que la Maison Blanche ne laissera pas les désaccords sur le financement des tests COVID-19 faire dérailler les négociations du plan de relance avec les principaux démocrates après que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, ait identifié les tests comme un principal point de friction pendant des semaines de discussions dans l’impasse sur un épisode de jeudi de Squawk de CNBC Boîte.

“Ce problème est exagéré”, a déclaré Mnuchin. “Nous avons convenu de 178 milliards de dollars au total pour la santé. C’est une somme extraordinaire. Nous étions d’accord avec les démocrates avec 75 milliards de dollars pour les tests, la recherche des contacts.” Il a ajouté que l’accent a été mis sur le «langage autour des tests», cédant au Président: «Quand je parlerai à Pelosi aujourd’hui, je vais lui dire que nous n’allons pas laisser la question des tests faire obstacle. . Nous serons fondamentalement d’accord avec leur langage de test sous réserve de quelques problèmes mineurs. Ce problème est exagéré. “

Après que les démocrates de la Chambre ont adopté un projet de loi de secours de 2,2 billions de dollars, les négociations entre l’administration de la Maison Blanche de Donald Trump et le Congrès sont dans l’impasse depuis des semaines, un porte-parole de Pelosi déclarant mercredi qu’un “plan de test stratégique national” était une différence clé dans l’espoir apparemment en déclin. qu’un accord serait conclu avant le jour du scrutin.

“Un des principaux points de désaccord reste le fait que la Maison Blanche ne comprend pas la nécessité d’un plan de test stratégique national”, a écrit le porte-parole Drew Hammill sur Twitter. “Le Président estime que nous devons rouvrir notre économie et nos écoles en toute sécurité et bientôt, et les scientifiques conviennent que nous devons avoir un plan de test stratégique.”

Trump a maintenant déclaré qu’il augmenterait son offre pour un plan de relance au-dessus de son offre actuelle de 1,8 billion de dollars, déclarant à Fox Business mercredi: “Je le ferais. Absolument je le ferais. Je dirais plus. J’irais plus haut. Allez gros ou rentrer à la maison. , Je l’ai dit hier. ” Il a ensuite accusé Pelosi de refuser de négocier avec l’élection imminente. “Nancy Pelosi ne veut rien donner. Elle pense que cela l’aidera dans l’élection”, a-t-il poursuivi. “Et je ne pense pas. Je pense que ça lui fait mal avec les élections parce que tout le monde sait qu’elle les retient. Nous ne les retardons pas. Elle les retient.” Trump a également partagé son mécontentement avec Mnuchin, en disant: “Jusqu’à présent, il n’est pas rentré à la maison avec le bacon.”

Le 6 octobre, Trump a tweeté qu’il avait demandé à ses représentants “d’arrêter de négocier jusqu’à la fin des élections, lorsque, immédiatement après ma victoire, nous adopterons un important projet de loi de relance qui se concentre sur les travailleurs américains et les petites entreprises”. Après avoir été critiqué pour avoir apparemment tenu des négociations en otage pendant une période charnière pour la souffrance des Américains, Trump s’est à nouveau tourné vers Twitter et a appelé le Congrès à lui envoyer un «projet de loi autonome pour les chèques de stimulation (1200 $)», appelant le Congrès à approuver immédiatement 25 milliards de dollars pour compagnies aériennes et 135 milliards de dollars pour le programme de protection des chèques de paie pour aider les petites entreprises. «Je suis prêt à signer maintenant. Tu écoutes Nancy? il a écrit.