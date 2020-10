Dans la mise à jour la plus récente sur le prochain plan de relance, le secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin et la présidente de la Chambre des communes Nancy Pelosi n’ont pas encore réussi à conclure un accord sur le coronavirus. Au lieu de cela, les démocrates de la Chambre ont adopté leur propre nouveau projet de loi, qui est essentiellement une version modifiée de la loi HEROES, qui a initialement été adoptée par la Chambre en mai. Le Sénat dirigé par le GOP a jusqu’à présent refusé d’accepter la loi HEROES, écrivant à la place ses propres projets de loi, qui n’ont pas non plus été adoptés.

Selon Fox Business, les deux continuent d’être engagés dans des négociations, mais rien n’a encore été convenu d’un commun accord. Mnuchin avait précédemment déclaré au point de vente qu’il ne pensait pas que les dirigeants républicains approuveraient le nouveau projet de loi, car ils veulent qu’il soit assorti d’un prix inférieur. Il a indiqué qu’ils préféreraient que ce soit dans le «voisinage» de 1,5 billion de dollars. Pelosi a déclaré dans le passé que la principale raison pour laquelle aucun paquet n’a été approuvé est que les démocrates étaient disposés à réduire leur budget de 3 billions de dollars de 1 billion de dollars, mais que les dirigeants républicains ont refusé d’augmenter leur limite du même montant.

À ce sujet, le chef de la minorité au Sénat, Charles Schumer, a déclaré: «La Chambre n’a pas les voix pour aller au sud de 2 000 milliards de dollars; les démocrates du Sénat ne peuvent pas aller au sud de 2 000 milliards de dollars, c’est donc là l’essentiel du compromis. 20 républicains qui ne veulent rien voter, cela ne veut pas dire que tout doit changer dans leur direction. Il faut se réunir au milieu. “

Bien qu’il y ait probablement de nombreuses autres raisons tacites pour lesquelles un nouveau projet de loi n’a pas encore été approuvé, Vox a précédemment signalé qu’une grande est due aux préoccupations républicaines concernant la dette nationale. “La Maison Blanche essaie de résoudre les mauvais sondages en acceptant des créances irrécouvrables”, a déclaré le sénateur Ben Sasse, un républicain du Nebraska. “Cette proposition ne vise pas à résoudre des problèmes précis – il s’agit de démocrates et de Trumpers qui se font concurrence pour se dépenser plus que l’autre.”

Vox a également noté que le GOP Sens. Rand Paul (KY) et Ted Cruz (TX) sont également préoccupés par cela, mais que cela a conduit à des tensions au sein du parti. “Ce n’est pas une main gagnante que les républicains tentent de jouer ici”, a déclaré un membre démocrate. “Je pense que cela n’a fait que compliquer les choses qu’ils soient en guerre avec leur propre caucus.” Notamment, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré que les préoccupations liées à la dette nationale sont certainement valables, mais a ajouté que “ce n’est pas le moment d’agir sur ces préoccupations”.