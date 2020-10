Le joueur d’Orlando Magic, Mo Bamba, a clairement indiqué tout au long de sa carrière qu’il pensait que le vote était extrêmement important. Maintenant, il veut que plus de gens aient la capacité. Il a dit qu’il soutenait une proposition qui permet aux jeunes de 17 ans de voter.

La proposition californienne que Bamba soutient est la Prop. 18, qui “permettrait aux jeunes de 17 ans qui auront 18 ans au moment des prochaines élections générales de voter aux élections primaires et spéciales”. Il y a 18 États où la règle est déjà en place et la Californie pourrait être le 19e. Bamba soutient la règle – bien qu’il ait dit qu’il y avait un facteur important à considérer. “Une chose que je pense qu’ils [17-year-olds] il faut être informé et faire des recherches pour savoir pour qui voter », a récemment déclaré le joueur de la NBA à TMZ.

Encourager le vote des jeunes n’est pas nouveau pour Bamba. Depuis qu’il a rejoint le Magic, il a servi de modèle pour les adolescents du centre de la Floride. Il s’est entretenu avec des élèves du secondaire et a expliqué l’importance de se présenter et de faire entendre leur voix. Cette tendance comprenait un récent appel Zoom avec des étudiants des lycées Evans et Jones où Bamba a répondu à des questions sur ses croyances.

“Voter pour moi est tout et j’ai appris que très jeune, que ce soit si vous votiez pour votre prochain président de classe ou si vous votiez pour une pizza ou une glace, vous votez pour faire quoi que ce soit”, a déclaré Bamba , selon la NBA. “Voter a toujours été une partie importante de ma vie. Je pense qu’il serait bon de parler à des lycéens et des enfants de 13 à 18 ans sur cette question car je n’avais vraiment personne pour souligner l’importance du vote. en ce qui concerne les fonctionnaires du gouvernement. Pour moi, c’est la chose la plus importante. “

Bamba, âgé de 22 ans, a déclaré qu’il voterait à l’élection présidentielle de 2020, la première fois qu’il aidait à décider du chef des États-Unis. Il a exprimé son enthousiasme à ce sujet tout en se joignant à l’entraîneur-chef de Magic, Steve Clifford, à l’occasion de la Journée nationale d’inscription des électeurs. Les deux hommes se sont dirigés vers le Centre Amway et ont «applaudi» les résidents d’Orlando qui s’inscrivaient pour voter ou vérifiaient leur statut d’inscription.

Selon la NBA, le Magic utilisera le Centre Amway comme lieu de vote anticipé pour les résidents du comté d’Orange. Les gens auront de la mi-octobre au 1er novembre pour voter à l’arène de la NBA. Bamba fera partie de ceux qui auront voté avant les élections.