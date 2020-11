P

Les promenades dans l’arche sont, pour un mois au moins, la somme totale de notre vie sociale. Alors qu’est-ce que cela signifie pour nos garde-robes? Et comment pouvons-nous avoir l’air cool sans prendre froid? La clé du succès réside dans quelques investissements antigel de choix.

Commençons par les pieds. En ce qui concerne les bottes, plus la semelle est épaisse, mieux c’est. Heureusement que les chaussures les plus remarquables sur les podiums cette saison soient épaisses et à semelles trapues. Bottega Veneta fabrique la paire ultime (810 £, Bottegaveneta.com) qui non seulement vient avec ladite semelle empilée, mais qui touche également le milieu du mollet, pour plus de toast au tibia. Si 800 £ semblent un peu percutants pour certains dons personnels de novembre, Russell & Bromley ont d’excellents stompers pour 255 £ (RussellandBromley.com) et & Other Stories fait plusieurs itérations pour moins de 200 £.

Les bottes à semelle crantée de Bottega Veneta sur le défilé AW20

Si l’esthétique clompy ne vous convient pas, optez pour une paire de bottes de randonnée robustes associées à des chaussettes en cachemire. Les bottes Conquest imperméables de Sorel (155 £, Sorelfootwear.co.uk) sont dotées d’une semelle inspirée des baskets gonflables, tandis que les bottes de randonnée sportives de Ganni (300 £, ganni.com) sont de la même manière, ahem, sportives et ont fière allure avec des collants, un cuir mini et une grosse maille.

Bottes de randonnée sportives Ganni

En ce qui concerne la moitié supérieure de l’équation, il existe deux méthodes d’approche. La première consiste à prendre le tricot de pêcheur le plus épais que l’on puisse trouver, comme le pull Romy crème d’Isabel Marant (415 £, Net-a-porter.com) et à le recouvrir d’un imperméable plus léger, comme la veste en wax Trudie de Collaboration d’Alexa Chung avec Barbour (480 £, Libertylondon.com).

Le deuxième, et mon préféré, est d’opter pour une couche après couche de tricots doux ultra-fins, surmontés d’un manteau de couette matelassé cocooning ou de fausse fourrure. Le manteau matelassé Deadra de la marque danoise Baum und Pferdgarten (399 £, baumundpfedergarten.com) est entièrement doublé pour plus de chaleur.

Manteau Baum und Pfergarten Deadra sur la piste AW20

Pour que l’approche par couches réussisse, une bonne qualité est essentielle. Les leggings au beurre et en cachemire de la marque américaine de luxe Commando (115 £, luxury-legs.com) sont suffisamment légers pour être portés sous un jean – excellent pour toutes les dates de banc de parc à la mi-novembre. M&S et Uniqlo font du cachemire à mailles fines d’un bon rapport qualité-prix, avec le célèbre Heattech de ce dernier, une autre excellente arme à avoir dans l’arsenal antigel.

Enfin, avec si peu de joie vestimentaire au menu cet hiver, il est important de ressentir vos frissons avec vos fioritures. Les chapeaux de pluie imperméables éliminent le besoin de parapluies fatigants, tandis qu’un sac bandoulière est parfait pour boire du café mains libres et promener son chien. Un dernier saupoudrage d’un gros bling bling et je vous garantis que vous quitterez la maison avec ce froncement de sourcils à l’envers.