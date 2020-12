Mode Grinch activé: Lele Pons et Guaynaa prêts à voler Noël | INSTAGRAM

L’un des grands couples de célébrités qu’il a conçus cette année 2020, à part Cristian Nodal et Belinda, est celui de l’influenceur et interprète vénézuélien Lele Pons et de la chanteuse portoricaine Gaynaa, connue pour interpréter des chansons comme «Rebota» et «Buyaka» .

Le célèbre couple, qui après avoir collaboré à la chanson et au clip qui porte le nom “Vous remarquez”, ils ont commencé à montrer des signes d’une chimie impressionnante qui non seulement s’étendait sur les royaumes du professionnel, mais pouvait également conduire à une forte romance entre les deux.

En plus du fait que, dans les réseaux sociaux, images et vidéos ils ont partagé, on pouvait clairement voir à quel point il y avait une grande attraction en eux, c’est vrai, ce que nous avons vu dans les clips et instantanés qu’ils partageaient dans leurs profils respectifs n’agissait pas, loin de là.

Beaucoup d’utilisateurs sauront reconnaître que le célèbre internet est une très belle femme, en plus d’être super charismatique et d’avoir une personnalité énergique et de son côté, Guaynaa, est aussi un gars très sympa, qui à chaque instant en profite pour faire rire son bien-aimé.

Bien que, il y a à peine une semaine, les interprètes ont ouvertement confirmé leur relation, après avoir tous deux publié une série de pièces de divertissement dans lesquelles ils sont vus très affectueux en train de gaspiller du miel.

Lele, sur ces photos a écrit “Mine is official”, et a osé taguer l’artiste, qui en plus de faire de même sur ses réseaux sociaux, a répondu à cette publication avec “Je t’aime”, déchaînant toutes sortes de commentaires et félicitations parmi les millions des adeptes qui rassemblent les deux.

Même des influenceurs bien connus tels que Kenia Os, Juanpa Zurita et des artistes tels que Carlos Rivera, Luis Fonsi et Sebastián Yatra, ont exprimé leurs meilleurs vœux au couple heureux et officiel.

Aujourd’hui, ils sont redevenus le centre d’attention des internautes qui les suivent, car en plus de leur immense amour ils partagent leur goût de se déguiser et de partager des photos amusantes sur leurs réseaux sociaux officiels respectifs.

Alors cette fois, ils se sont concentrés sur les prochaines vacances, évidemment ils n’ont pas voulu rater l’occasion de s’habiller en fonction des célébrités et ont décidé de se caractériser en couple, faisant allusion au célèbre personnage qui vole Noël: Le Grinch.

Caractère qui, il faut le mentionner, a été largement utilisé par les plus grandes célébrités, soit comme source d’inspiration pour leurs produits, comme Kylie Jenner, soit pour préparer des plats décoratifs pour les fêtes à la maison, ou la décoration de vacances pour eux-mêmes.

Ainsi, Lele et Guaynaa déguisés en M. et Mme Grinch, ont joué dans une série de cartes postales romantiques qui ont tout à fait enchanté les adeptes de l’heureux couple, qui les ont à nouveau remplis de beaux et beaux commentaires et de félicitations pour avoir pris leur une relation si agréable et la partager avec le public sur le réseau.

D’autre part, une série d’images ont circulé, probablement récompensées comme la meilleure photo de l’année d’une campagne importante, les images représentent un couple de pingouins qui regardent le paysage nocturne et les lumières colorées d’une belle ville.

De même, Guaynaa s’est vanté de le partager de ses histoires sur l’application bien connue, Instagram, taguant sa petite amie Lele, lui disant qu’il voulait être comme cette paire de petits pingouins très amoureux, démontrant ainsi être un être très romantique.