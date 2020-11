Modèles Celia Lora en body en dentelle noire pour ses fans | Instagram

Le beau mannequin mexicain, Célia lora, a de nouveau laissé ses millions de followers sur les réseaux sociaux la bouche ouverte en modelant l’une de leurs meilleures tenues en dentelle et en permettant à leur beauté d’être appréciée à partir de leurs histoires Instagram.

Celia Lora tout au long de sa carrière artistique est devenue l’une des chefs d’orchestre les plus connues et les plus recherchées par les internautes d’Amérique latine.

Grâce à cela, sa renommée a tellement augmenté qu’elle a déjà été invitée à de nombreux programmes et est beaucoup mentionnée dans l’environnement du divertissement, car son grand charisme et son contenu ont plutôt bien fonctionné en 2020.

La patronne de la célèbre émission de télé-réalité “Acapulco Shore” sait ce qu’elle a et ce qu’elle possède, c’est pourquoi Celia Lora s’est montrée sur son compte Instagram officiel sans donner d’importance à la garde-robe alors elle a décidé de poser avec un body en dentelle de couleur noire permettant d’apprécier ses énormes charmes.

C’est ainsi que la belle fille d’Alex Lora a laissé beaucoup de ses adeptes stupéfaits en posant depuis sa chambre tout en faisant différents gestes, permettant d’apprécier sa beauté et ses yeux précieux.

L’influenceuse a gâté ses millions d’adeptes sur le réseau social en oubliant les armoires compliquées et en n’utilisant qu’un body en dentelle sur le haut de son corps.

Sans aucun doute Célia lora C’est une femme belle et intelligente, donc quelqu’un de très sûr d’elle, quelque chose que ses fans adorent aussi, elle est devenue une célébrité à elle seule et a divers projets à la télévision et en dehors.

Cependant, l’un des projets préférés des internautes est “Acapulco Shore”, où il peut être vu aux côtés d’autres beaux influenceurs tels que Manelyk González et Karime Pindter.

Il est à noter que “Acapulco Shore” n’est pas le seul projet La Boss avec MTV, car il dispose également de son propre “Consultorio del Amor”, qu’il a ouvert lors de cette contingence pour se rapprocher de ses adeptes et donner des conseils sur l’amour et les couples .

Si vous n’avez pas encore vu ce programme, il est diffusé sur MTV les jeudis et à deux reprises lors de cette émission que cette beauté a ouvert son cœur et a avoué que le coupable pour elle de ne pas vouloir entrer dans une relation amoureuse était son dernier partenaire, ce qui probablement personne ne savait jusque-là.

C’était là où Célia lora Il a partagé que cet homme était vraiment jaloux et que cette situation l’avait amené à mettre fin à leur relation et a assuré qu’à une occasion il s’est plaint à lui de s’être levé à minuit pour préparer une tasse de thé parce qu’il était malade, il a assuré qu’il avait quitté la maison pour se rencontrer. un amant.

Il ne fait aucun doute que Celia Lora est le centre d’attention sur les réseaux sociaux, cependant, tous les internautes n’aiment pas beaucoup sa présence, mais heureusement, elle sait qu’il y a beaucoup plus de monde que de pression et qu’ils aiment la voir dans divers médias. divertissement.

Et c’est que sa grande personnalité a été en charge de dominer les réseaux sociaux et même de soutenir de nombreuses entreprises à travers ses histoires, dans lesquelles il fait la promotion des produits qu’il reçoit d’elles, ce qu’il fait sans rien facturer, bien qu’il en reçoive beaucoup produits cadeaux.

Celia Il se distingue par ses yeux bleus et sa taille, puisqu’il mesure environ 1,70 m et a reçu le nom d’Eloísa en l’honneur de sa grand-mère paternelle, Doña Eloísa Serna, devenue l’une des figures les plus représentatives de la carrière de son père.

C’est parce que dans chaque interview, il a fait allusion à sa renommée croissante avec la célèbre phrase «Maman, allume le magnétophone que je vais passer à la télévision».

