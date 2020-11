United a tenté de riposter mais, comme ils l’ont fait tout le match, Arsenal a tenu fermement à mettre fin à sa série de 29 matchs sans victoire à l’extérieur de la Ligue contre un autre rival du «big-six». La victoire a également mis fin à la longue attente des Gunners pour une victoire en championnat à Old Trafford – et par la suite le milieu de terrain Elneny (à droite) a souligné l’importance du résultat.

“C’est vraiment incroyable, je me sens vraiment heureux”, a déclaré l’Egyptien. «C’est spécial de gagner contre Manchester United ici.

«Nous savons que cela fait longtemps que nous n’avons pas gagné ici. Nous avons donné 100 pour cent et tout le monde a travaillé très fort pour cela. Nous avons tout donné pour gagner ce match. Nous savions que nous allions marquer parce que notre forme était vraiment bonne et tout le monde a donné 100%.

«Nous avons créé plus d’occasions de marquer, mais nous ne nous sommes pas inquiétés, nous savions que nous allions gagner ce match. Les deux derniers matchs que nous avons perdus et c’est pourquoi nous savions qu’aujourd’hui était un match très important pour nous – et c’est pourquoi nous sommes vraiment heureux.

La victoire d’hier a été importante pour l’entraîneur Mikel Arteta, qui savait qu’Arsenal devait rebondir après avoir perdu ses deux derniers matches de championnat, contre Manchester City et Leicester.

Son équipe a dûment répondu, montrant leur discipline retrouvée depuis la nomination de l’Espagnol en décembre dernier.

Les signatures d’été Gabriel et Thomas Partey ont été particulièrement impressionnantes, ce dernier dominant le milieu de terrain et surpassant Pogba pour aider Arsenal à remporter trois points vitaux qui les placent au neuvième rang du classement, à seulement quatre points de Liverpool.

“Nous devons battre les meilleures équipes si nous voulons nous battre avec elles”, a déclaré Arteta. «C’est quelque chose que nous n’avons pas pu faire ces dernières années, surtout loin de chez nous. Nous devons nous améliorer.

«Il y a cet écart et nous devons le réduire le plus possible, le plus rapidement possible. C’est le défi auquel nous sommes confrontés. »

Ole Gunnar Solskjaer dit qu’aucune des deux équipes ne méritait de gagner après une défaite 1-0 contre Arsenal

Si Arteta veut atteindre son objectif d’avoir le défi Arsenal au sommet de la ligue, des résultats comme celui-ci sont cruciaux.

«Cela génère la conviction et lie tout le monde ensemble», a ajouté Arteta.

«Tout le monde va se sentir vraiment impliqué, car les joueurs qui n’ont pas joué autant de minutes en Premier League jusqu’à récemment seront impliqués. Tout le monde doit être prêt et si nous voulons performer à ce niveau, nous allons devoir utiliser cette équipe.

«Tout le monde doit contribuer et se concentrer sur ce qu’il apporte à l’équipe. C’est la question que vous devez vous poser.

«Nous examinons ce que vous pouvez apporter à l’équipe, comment vous pouvez aider et comment vous contribuez. Je suis vraiment content de l’équipe.