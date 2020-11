Une victoire d’Arsenal en Norvège ce soir leur garantirait presque une place dans les huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Les Gunners ont été incohérents en Premier League cette saison, mais ont jusqu’à présent un bilan parfait en Europe.

La victoire sur Molde ouvrirait un écart de six points pour les Gunners en tête du groupe B, et l’équipe de Mikel Arteta se qualifierait carrément si elle gagnait et Dundalk battait également le Rapid Vienna.

Alignement de départ d’Arsenal: Runarsson; Cedric, Luiz, Mustafi, Maitland-Niles; Xhaka, Willock, Nelson, Pepe, Nketiah, Lacazette

Avec le coup d’envoi à 17h55 GMT, suivez toute l’action avec Simon Collings sur notre blog LIVE ci-dessous …

Faits saillants du match

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1606419989

TEMPS PLEIN | Molde 0-3 Arsenal

1606419788

90 minutes: Encore trois minutes à ajouter…

1606419374

OBJECTIF! | Molde 0-3 Arsenal | Folarine Balogun 83 ‘

L’adolescent vient juste d’arriver et avec à peu près sa première touche, il a marqué son premier but pour Arsenal. Le gardien ne s’est pas couvert de gloire, pour être honnête, mais cela n’aura pas d’importance.

1606419223

81 minutes: Eh bien, à moins que nous ne voyions un revirement dramatique dans les dix dernières minutes ici, Arsenal va non seulement réserver leur dernière place, mais le faire en tant que vainqueur de groupe.

Cela donnera à Mikel Arteta une chance précieuse de faire une rotation dans les deux derniers matches.

1606418878

75 minutes: Un double changement pour les Gunners pendant les 15 dernières minutes alors que Kieran Tierney entre dans la mêlée, tout comme Emile Smith-Rowe. Joe Willock et Alexandre Lacazette sont les hommes à faire place.

1606418654

Eddie Nketiah fait bien avec son dos au but, mettant à Lacazette, et le joueur de curling du Français est destiné au coin le plus éloigné jusqu’à ce que Linde fasse un excellent arrêt.

1606418356

Simon Collings pour le sport standard

Et juste comme ça, Arsenal a tué le match. Sans surprise, les buts sont venus de Pepe et Nelson, qui ont été les meilleurs joueurs des Gunners. Si cela reste comme ça, Arsenal sera en tête du groupe B et peut reposer les joueurs de manière cruciale pendant cette période festive bien remplie.

1606417892

59 minutes: Devrait être trois. Plus de qualité de Pepe alors qu’il délivre une pêche d’un centre sur la tête de Nketiah, mais l’attaquant en obtient trop sur sa tentative de tête arrière et il soulève la barre.

1606417846

OBJECTIF! | Molde 0-2 Arsenal | Reiss Nelson 55 ‘

Quelques instants plus tôt, Arsenal avait eu un deuxième écart pour un hors-jeu serré contre Eddie Nketiah, mais celui-ci comptera. Une belle croix basse de Joe Willock et Nelson arrive juste à temps pour balayer la maison.

1606417922

OBJECTIF! | Molde 0-1 Arsenal | Nicolas Pepe 50 ‘

Il a son objectif maintenant!

Vous pouvez voir la détermination de Pepe ce soir, désireux de réparer ce carton rouge ce week-end, et après avoir frappé les bois il y a quelques instants, il a maintenant ouvert le score avec une superbe finition dans le coin supérieur.