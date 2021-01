FabriquĂ© Ă partir de lĂ©gumes, de viande et de piments, le mole de olla est un bouillon savoureux, typique du centre du Mexique. Continuez Ă lire et nous vous dirons ce dont vous avez besoin pour le prĂ©parer, vous allez l’adorer!

Pour préparer la mole de olla, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

1 kilo de viande pour ragoût (2 lb)

ÂŒ tasse d’huile

1 oignon

3 feuilles de laurier

1 cuillĂšre Ă soupe de sel de mer

2 cuillĂšres Ă soupe d’huile de canola

Âœ tasse de graines de sĂ©same

4 tomatilles

2 tomates Roma

3 piments ancho (trempés)

4 piments arbol (trempés)

3 MaĂŻs

2 tasses de haricots verts

1 pomme de terre

1 courgette

Ÿ tasse de coriandre hachĂ©e

Donne 4 Ă 5 portions

préparation

Dans une poĂȘle Ă feu moyen-vif, ajouter l’huile et faire revenir les tomates, les tomatilles vertes et les graines de sĂ©same pendant 10 minutes. Remuez de temps en temps.Lorsque vous ĂȘtes prĂȘt, ajoutez le mĂ©lange de tomates, de tomatilles vertes et de sĂ©same avec les piments arbol et ancho prĂ©alablement trempĂ©s dans le mĂ©langeur. MĂ©langez jusqu’Ă ce que les ingrĂ©dients soient intĂ©grĂ©s Dans une casserole Ă feu moyen-vif, ajoutez 1/4 tasse d’huile et ajoutez la viande, l’oignon hachĂ© en morceaux, les feuilles de laurier et le sel. Remuer et cuire pendant 5 minutes, puis couvrir d’eau, couvrir la casserole et laisser mijoter pendant 1 heure.

Lorsque l’heure est Ă©coulĂ©e, retirez l’oignon et ajoutez le mĂ©lange de tomates et de chili. Bien mĂ©langer, ajouter les morceaux de maĂŻs, les pommes de terre coupĂ©es en dĂ©s, les haricots verts, les courgettes hachĂ©es et recouvrir la casserole. Cuire Ă feu doux pendant 25 minutes, servir et garnir d’oignon finement hachĂ©, de coriandre et de jus de citron au goĂ»t.

