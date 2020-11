L’ancien Little People, la star du Big World Jacob Roloff et sa sœur Molly Silvius se sont réunis lundi à Bend, dans l’Oregon. L’épouse de Roloff, Isabel Rock, a partagé une photo de la réunion frère-sœur sur son Instagram pour marquer l’occasion. Roloff et Silvius ne sont pas apparus dans la série télé-réalité TLC de leur famille depuis plusieurs années, car la série se concentre désormais sur leurs parents Amy Roloff et Matt Roloff, et leur fils Zach Roloff. Le frère jumeau de Zach, Jeremy Roloff, a également quitté la série en 2018.

“Molly est venue rendre visite”, a simplement écrit Rock dans la légende de la photo, ajoutant un emoji en forme de cœur. L’épouse de Zach, Tori Roloff, a commenté le message, soulignant à quel point elle était jalouse. “J’espère que vous avez eu une bonne visite. Je ne peux pas dire que je ne suis pas un peu gelée !! Je vous aime les gars”, a écrit Tori. D’autres fans de Roloff étaient ravis de voir la réunion des frères et sœurs. “Jolie photo”, a écrit un fan. “Vous avez l’air si heureux! Quelle équipe amusante”, a écrit un autre.

Bien que Jacob ne soit pas apparu sur Little People, Big World depuis 2016, lui et Rock restent actifs sur les réseaux sociaux pour donner à leurs abonnés un aperçu de leur vie. Au début du mois dernier, Rock a déclaré aux fans lors d’une session de questions-réponses sur Instagram qu’avoir des enfants était “définitivement” un jeu pour le couple. Elle n’a pas fixé de calendrier, mais le message est venu après que Rock a récemment jailli d’être la tante des enfants de Jeremy et Audrey Roloff, Ember Jean et Bode James, et les enfants de Zach et Tori, Jackson et Lilah. “L’une des meilleures choses que cette vie m’ait jamais donnée est la chance d’être tante”, a-t-elle récemment écrit à côté de photos d’elle-même avec ses nièces et neveux.

Rock a également été très honnête avec ses partisans à propos des difficultés qu’elle et Roloff ont affrontées dans leur mariage. Dans une longue légende Instagram maintenant supprimée, Rock a révélé que leur première année de mariage était «difficile» et qu’ils ont fait face à plusieurs défis ensemble. “Inutile de l’enrober de sucre, il y a eu des mers agitées; la navigation n’a pas été tout à fait douce. Mais notre amour n’a fait que s’approfondir”, a écrit Rock à propos de l’année écoulée. «Je partage cela parce qu’il est devenu trop facile de regarder la vie des gens en ligne et de se comparer. Ce que vous ne voyez pas ici, ce sont les conversations parfois difficiles et les moments difficiles entre deux personnes essayant de comprendre les choses, tout comme vous. “

Alors que Roloff parlait de sa décision de quitter Little People, Big World sur ses différences avec la façon dont sa famille était représentée, Silvius n’était pas aussi vocal. Elle a déménagé à Spokane, Washington, loin de la ferme Roloff dans l’Oregon, et est mariée à Joel Silvius depuis 2017. Elle fait encore parfois des apparitions sur les pages Instagram des membres de sa famille. En août, elle a été repérée sur une photo avec Jeremy, Audrey et leurs enfants.