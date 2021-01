UNE

Le propriétaire d’un chien a été condamné après que son animal ait mutilé et tué un cerf à Richmond Park.

Des images vidéo dramatiques d’un cycliste – l’un des nombreux passants qui ont formé une barrière humaine pour arrêter l’attaque dans le parc du sud-ouest de Londres – ont été publiées par la police aujourd’hui.

Il montre le Setter Rouge de Franck Hiribarne se précipitant vers le cerf assis et semble le mordre, avant de reculer légèrement et d’aboyer à plusieurs reprises de manière agressive.

Des témoins oculaires, qui se sont précipités sur les lieux en octobre dernier, ont décrit le chien, nommé Alfie, comme «implacable» car il a ensuite attaqué et mordu le cerf par derrière.

Il traîne ensuite le cerf en arrière, se précipitant et courant continuellement pour tenter de l’atteindre.

Les images de la caméra cycliste montrent que le cerf parvient à se lever, mais il boit lentement malgré une jambe cassée après avoir été heurté par une voiture alors qu’il était poursuivi.

Malheureusement, elle a été retrouvée effondrée dans des fougères et a dû être abattue par un garde-chasse en raison de blessures importantes, notamment une blessure ouverte à l’arrière et une partie de sa queue détachée.

Un passant a obtenu des détails du propriétaire du chien et a signalé le passage d’une voiture de police.

Hiribarne, qui s’était précipité pour rattraper son chien et le remettre sous contrôle, s’est également rendu au bureau de Royal Parks pour les informer.

Dans une déclaration à la police, Hiribarne a déclaré qu’il pénétrait souvent dans le plus grand des huit parcs royaux de Londres pour promener Alfie en laisse jusqu’à ce qu’ils trouvent un espace dégagé approprié loin de la route et des cerfs.

Il a déclaré que le chien avait bien répondu aux commandes «sans laisse» avant l’incident du 1er octobre.

Hiribarne a rappelé: «Tout à coup, Alfie et moi sommes tombés sur un petit cerf solitaire assis caché dans les hautes herbes dans une zone dégagée à environ 150 mètres de la route et le cerf et Alfie ont été surpris l’un de l’autre.

«Le cerf s’est levé et a commencé à courir et Alfie a été effrayé et a couru après le cerf. J’ai rappelé Alfie à plusieurs reprises et j’ai aussi utilisé mon sifflet pour chien, mais Alfie était trop distrait par le cerf et a continué à le chasser et n’a pas répondu.

«J’ai couru après eux et au moment où je les ai rattrapés, j’ai vu le cerf blessé au bord de la route et des membres du public qui se tenaient autour du cerf, en éloignant Alfie. (Il) était hyperexcité, aboyant et essayant de s’y précipiter.

«J’ai été vraiment choqué et désolé pour ce qui s’était passé et depuis, je me suis complètement abstenu de laisser Alfie en laisse dans n’importe quel parc.

«J’ai également pris un dresseur de chiens spécial spécialisé dans les chiens de chasse pour contrôler plus précisément l’un de ses instincts de chasse. Il a fait de grands progrès.

Hiribarne, 44 ans, de Kingston, a plaidé coupable d’avoir causé ou permis à un animal dont ils étaient responsables de blesser un autre animal dans un parc royal du tribunal de première instance de Wimbledon le vendredi 15 janvier. Il a été condamné à une amende totale de 602 £.

L’infraction était contraire à la règle 4 (21) du Royal Parks and Other Open Spaces Regulations 1997 et à l’article 2 de la Parks Regulation (Amendment) Act 1926.

Le sergent Pete Sturgess, du Royal Parks Command du Met, a déclaré: «Cet incident met en évidence que même les propriétaires de chiens les plus prudents peuvent ne pas voir un cerf avant qu’il ne soit trop tard.

«Votre chien n’a peut-être jamais chassé le cerf auparavant, mais une fois c’est trop, et ce cerf a payé de sa vie.

«Si vous ne savez pas comment votre chien réagira autour du cerf, ou si vous savez qu’il le poursuivra, veuillez respecter la faune en la gardant sous contrôle en laisse, ou choisissez un espace extérieur autre que Richmond ou Bushy Parks pour marcher. sans laisse. »

Les chiffres rassemblés pour la première fois sur les soi-disant incidents «chien contre cerf» par l’association caritative Royal Parks montrent que le problème a considérablement augmenté depuis les verrouillages de Covid-19 avec plus de propriétaires utilisant Bushy et Richmond.

Le directeur de Richmond Park, Simon Richards, a déclaré: «Malheureusement, il s’agit du quatrième cerf mort au cours de l’année dernière à la suite de poursuites de chiens dans les parcs Bushy et Richmond.

«Nous avons eu 58 incidents de chiens chassant des cerfs qui nous ont été signalés depuis mars 2020, et c’est complètement inacceptable. Il est impératif que les propriétaires s’assurent que leurs chiens sont sous contrôle à tout moment.

«Il est illégal pour un chien de chasser des cerfs dans les parcs Richmond et Bushy, et les propriétaires peuvent faire face à des poursuites s’ils sont pris. Si vous êtes témoin d’un chien chassant un cerf, veuillez appeler les policiers de garde des parcs Richmond et Bushy au 07920 586546. »

En décembre dernier, David Reay, 69 ans, de Kingston, a également plaidé coupable d’avoir permis à son chien d’attaquer et de tuer un daim à Richmond Park en septembre dernier.

Il a été condamné à une amende de 135 £ par les magistrats de Wimbledon et condamné à payer une indemnité de 350 £ à Richmond Park ainsi que 34 £ de suramende compensatoire et 85 £ au Crown Prosecution Service.