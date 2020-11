UNE

La jeune fille a été sauvée des décombres d’un bâtiment effondré dans la ville turque d’Izmir, dans l’ouest de la Turquie, mardi, plus de 90 heures après qu’un tremblement de terre meurtrier en mer Égée a tué au moins 104 personnes.

Les sauveteurs ont entendu les cris d’Ayda Gezgin sous les décombres et ont réussi à la sortir des heures plus tard, l’emmenant sur une civière alors que les équipes d’urgence continuaient à fouiller cinq immeubles à la recherche de survivants.

Les images montraient une secouriste étreignant Ayda après avoir été retrouvée sous les débris, couverte de poussière. Les foules de la région ont applaudi les travailleurs après avoir emmené la jeune fille, dont l’âge était de trois ou quatre ans.

“Elle a souri, elle nous attendait”, a déclaré Levent Onur, l’un des secouristes qui a sorti Ayda, ajoutant que l’enfant était coincée derrière une machine à laver qui la protégeait des blessures.

“Le nom de notre miracle après 91 heures est Ayda. Dieu merci”, a tweeté le ministre du cabinet Murat Kurum.

Le tremblement de terre de vendredi en mer Égée a été le plus meurtrier à avoir frappé la Turquie en près d’une décennie, avec 102 personnes tuées à Izmir et deux adolescents sur l’île grecque de Samos, selon l’Autorité turque de gestion des catastrophes et des urgences (AFAD).

Le séisme a blessé 1 026 personnes, dont 143 sont toujours soignées à Izmir, a indiqué l’AFAD. Plus de 3 500 tentes et 13 000 lits sont utilisés pour des abris temporaires en Turquie, où les efforts de secours ont attiré près de 8 000 membres du personnel et 25 chiens de sauvetage, a indiqué l’agence.

L’institut Kandilli basé à Istanbul a déclaré que le séisme de vendredi avait une magnitude de 6,9. Il y a eu 1 475 répliques, a indiqué l’AFAD.

La Turquie est traversée par des lignes de faille et est sujette aux tremblements de terre. Plus de 500 personnes ont été tuées lors d’un tremblement de terre en 2011 dans la ville orientale de Van, tandis qu’une autre en janvier de cette année a tué 41 personnes dans la province orientale d’Elazig.

En 1999, deux puissants tremblements de terre ont tué 18 000 personnes dans le nord-ouest de la Turquie. L’AFAD a déclaré que le séisme de vendredi avait une magnitude de 6,6, avec quelque 1400 répliques.

