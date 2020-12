je

C’est le jour de la préparation de l’émission de lundi – en reprenant les interviews sur The Andrew Marr Show, en lisant les journaux et en examinant les mémoires sur nos invités. Mais je suis distrait par l’arrivée des décorations de Noël sur Instagram. Je sens Grinchy. Les miens n’apparaissent généralement qu’après mon anniversaire la semaine prochaine. Je comprends la nécessité d’allumer des bougies dans la pénombre, mais j’essaye de faire oublier l’anticipation. L’anniversaire est aussi un grand anniversaire – j’aurai 50 ans et avant Covid, j’ai planifié une explosion à Ibiza. Cette année a eu d’autres idées et maintenant les célébrations seront étouffées. Cependant, un anniversaire que nous avons célébré la semaine dernière est la cinquième année de mon partenariat avec Piers Morgan sur Good Morning Britain. Nous avons une relation combative alors le producteur nous a donné des poupées Punch et Judy. Mes pensées remontent à 2015 lorsque mon éditeur m’a dit que Piers allait m’associer sur le canapé du petit-déjeuner d’ITV et lui a demandé, en termes non diffusables, s’il avait perdu la raison. Depuis lors, nous avons eu des cotes record, reçu deux nominations à la Bafta et, ce week-end, Piers a remporté la personnalité télévisée de l’année par GQ Magazine. «Bravo Shouty», je lui ai envoyé un texto. «Merci Pouty», répond-il, en utilisant des surnoms qu’un spectateur nous a autrefois qualifiés d’insulte. Ils sont coincés. Une chose qui m’a permis de travailler avec Piers est une peau très épaisse.

J’arrive au travail à 4h30 du matin pour découvrir que Noël est arrivé en studio. Mon «pas de Noël avant mon anniversaire» résout les fissures et je commande un arbre. Un membre de notre équipe, Ranvir Singh, est impressionné par Strictly Come Dancing. Cela me rappelle des souvenirs de 2013 lorsque je faisais partie de l’émission. Ce matin, la gagnante de cette année est une invitée: Abbey Clancy. Quel était son secret? «Je n’ai jamais cessé de l’apprécier», dit-elle. C’est aussi mon conseil pour Ranvir. C’est un bref moment d’éclat. Profitez de chaque seconde.

Après que les ministres ont boycotté notre programme pendant 201 jours, le départ de Dominic Cummings du n ° 10 signifie que nous en voyons maintenant un tous les jours. Ce matin, c’est la première apparition du ministre du Cabinet, Michael Gove depuis avril, lorsqu’il a salué l’émission pour avoir tenu le gouvernement responsable. Ce fut la dernière fois que nous l’avons vu. Aujourd’hui, nous le défions sur la règle de l’œuf écossais. Les pubs de niveau 2 sont autorisés à servir de l’alcool avec un repas copieux, mais un œuf de scotch est-il admissible? Il dit non. En quelques heures, il a changé d’avis.

L’une des sensations fortes de mon travail est que nous annonçons l’actualité aux téléspectateurs. Ce matin, nous avons partagé que le Royaume-Uni avait approuvé le vaccin Pfizer / BioNTech. Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a accepté de diffuser le vaccin en direct si cela contribuait à encourager son adoption. Le sapin de Noël est recouvert de décorations quand je rentre à la maison.

J’ai fait les montages d’un documentaire inquiétant sur une prisonnière notoire dans le couloir de la mort – Darlie Routier. Mais mon cœur est soulevé lorsque je reçois un cadeau de l’une de mes personnes préférées. Henry Fraser a été paralysé des épaules vers le bas à l’âge de 17 ans. Il est devenu un talentueux artiste de la bouche et son livre Hand to Mouth soulève l’âme. Être journaliste, c’est rencontrer ceux qui sont peut-être les pires de l’humanité et ceux qui sont certainement les meilleurs.

Susanna co-présente Good Morning Britain sur ITV, du lundi au jeudi. Death Row’s Women avec Susanna Reid sera sur ITV à 21h, le 10 décembre