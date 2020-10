L’artiste chilienne Mon Laferte prépare son prochain album, qu’elle espère sortir en 2021, dans lequel elle plonge dans la musique du Mexique, pays où elle vit depuis treize ans et pour les artistes dont elle a une grande admiration, a-t-elle expliqué ce mercredi dans conférence virtuelle.

“Après tant d’années, je présente mon premier album de folklore mexicain, l’album vient dans ce sens, mais pas forcément tout avec mariachi, il y a aussi un groupe du nord, un groupe du sud parce qu’il attire mon attention et bien d’autres sons”, a-t-il expliqué Laferte.

Une autre particularité de cet album est qu’il a d’abord écrit les paroles, puis ajouté la musique, une procédure qu’il exécute généralement à l’envers, ce qui l’a aidé à revoir ses annotations d’il y a deux ans.

«J’ai passé deux ans à écrire des notes dans un cahier de ces pensées, sentiments, poèmes de deux ans. Alors au milieu de la pandémie, je m’asseyais avec mon petit vin ou mon mezcal et je commençais à lire. Cela pouvait être tortueux de regarder en arrière, mais c’était un record différent. J’écris toujours la musique d’abord et ensuite les paroles et maintenant c’était l’inverse et il me semblait que la meilleure façon de raconter ces histoires était avec le folklore mexicain », dit-il.

De plus, il présentera sa musique le 5 novembre pour l’Amérique latine et le 6 novembre pour l’Europe dans un concert qu’il a déjà enregistré il y a quelques jours et dans lequel il a beaucoup apprécié en dépit de ne pas avoir de public pour chanter.

Il y a un mois, il a publié «Que notre amour soit connu» avec Alejandro Fernández, une chanson qui compte déjà près de quatre millions de vues sur YouTube.

D’un autre côté, elle a récemment surpris lorsqu’elle a été vue sur la place emblématique de Garibaldi avec un groupe de femmes mariachi enregistrant une vidéo qui sera bientôt publiée.

«C’était très étrange parce que nous sommes arrivés et que les gens ont commencé à arriver et jouer à Garibaldi à part avec un mariachi de femmes était incroyable. Ce serait quelque chose que je ferais chaque week-end par pur plaisir », a-t-il noté.

EXCITÉ PAR LE PLÉBISCIT CHILIEN

En ce qui concerne le plébiscite de dimanche dernier au Chili, au cours duquel une large majorité a décidé de rédiger une nouvelle Constitution pour remplacer celle héritée de la dictature d’Augusto Pinochet (1973-1990), Laferte était très enthousiaste puisqu’elle a pu voter Mexique.

«C’était très excitant, je n’étais pas tombé le 20 (réalisé) que c’était quelque chose de trop important, c’est historique et quand j’étais là-bas avec le rôle c’était comme ‘wow, c’est super important’. La journée était belle et le sentiment que beaucoup de gens sont partis est un sentiment d’espoir, compte tenu du fait qu’il y a beaucoup de travail à faire », a déclaré le Chilien.

Laferte a reçu deux nominations au Latin Grammy, qui aura lieu le 19 novembre, pour la meilleure chanson alternative pour “Chilango Blues” et pour la meilleure chanson rock pour “Biutiful”.

En 2019, elle avait déjà été récompensée pour son album «Norma» comme le meilleur album alternatif.

