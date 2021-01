Brixton est chez moi depuis sept années heureuses. C’est moi et les garçons; mon mari et mon fils de deux ans.

Meilleur endroit pour un premier rendez-vous?

Nous commencerions chez Monty’s Deli pour le meilleur bœuf salé, latkes et cornichons de ce côté de New York. Ensuite, c’est un rendez-vous au cinéma dans l’un des stunners – comme l’Electric. Mais s’ils sont vraiment spéciaux, embauchez-les partout et soutenez un groupe indépendant comme l’impressionnant Whirled Cinema à Loughborough Junction. Ensuite, c’est Soho pour la glace chez Gelupo et les bonnets de nuit chez Milroys.

(Bagel au bœuf salé Monty’s Deli / Monty’s Deli)

jeSi vous pouviez acheter n’importe quel immeuble à Londres et y vivre, lequel choisiriez-vous?

Admiralty Arch est divin et dramatique. L’idée de vivre dans une grande arche me remplit d’émerveillement et de joie enfantins. Et juste en face de son maj, aussi – des voisins si décents qui maintiennent la paix. Veuillez noter que j’y ai pensé avant les promoteurs de l’hôtel.

Hélas, je n’ai pas tendance à rester dans les hôtels de la ville où je vis, mais si je le faisais, j’aimerais un peu d’action Firmdale. Le décor de l’hôtel Soho ou de Ham Yard est tellement beau – je pourrais manger tous les coussins.

Tous les vendredis, je traque un pain de challah, généralement chez Gail. Être juif dans le sud de Londres a ses limites. Harry Otto & Son pour le poisson au marché de Brixton; day-boat frais, excellent rapport qualité / prix et toujours délicieux. Et un service rapide avec un sourire et une étincelle dans les yeux. J’adore les cahiers aux couleurs vives de Campo Marzio sur Piccadilly. Surtout, ils sont agrafés, de sorte qu’ils s’ouvrent correctement à plat – parfait pour l’écriture et les autres gauchers.

La table du chef savoyard pour un grand dîner de travail en groupe lors de mon premier travail de journalisme à la Semaine des médias quelques jours avant sa fermeture pour sa rénovation majeure. Je n’ai jamais aussi bien dîné et bu.

En tant que fille Brixton adoptée, je devrais dire le garçon Brixton, David Bowie. Sa peinture murale en face de la gare est maintenant protégée par un écran, mais j’ai adoré la façon dont elle est devenue un sanctuaire si organique pour lui – avec des fleurs et toutes sortes d’hommages.

Qu’est-ce qui fait de quelqu’un un Londonien?

Savoir exactement quelle porte de tube se tenir pour votre échange souhaité et les raccourcis du tunnel. Penser ensuite qu’attendre plus de deux minutes pour le prochain Tube est tout à fait scandaleux.

Quelle est votre œuvre d’art préférée à Londres?

Baigneuses à Asnières par Georges Seurat à la Galerie nationale.

(Baigneurs à Asnières / The National Gallery, Londres)

Quel est ton secret à Londres?

La South London Gallery. La nourriture au café est incroyable, tout comme le petit jardin à l’arrière. Une oasis secrète totale. Et l’art aussi, bien sûr. Ne dit a personne.

Avez-vous déjà eu une altercation avec un policier de Londres?

Sur les ondes – beaucoup. Et brillamment.

De quel podcast êtes-vous actuellement obsédé?

Fondé avec Louis Theroux. J’ai adoré la sélection aléatoire des invités et comment il m’a fait les voir sous un nouveau jour.

Quelle est la meilleure chose qu’un chauffeur de taxi vous ait jamais dit?

‘Réveillez-vous.’ Je venais de passer une nuit blanche pour les élections de 2019 et j’avais besoin de reprendre les ondes quelques heures plus tard. J’ai dormi affalé à l’arrière du taxi pendant tout le trajet du retour, la bouche grande ouverte. Sexy.

Emma Barnett est la nouvelle présentatrice de «Woman’s Hour» de Radio 4. Épisodes disponibles sur BBC Sounds