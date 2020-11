Kentish Town, avec ma femme, Bella, et notre labrador de sauvetage vraiment stupide, Barney.

J’ai emmené ma nièce de 11 ans aux Misérables. C’était la soirée d’ouverture d’un tout nouveau casting – tout était tellement impressionnant. Sauf la misérable personne devant nous qui, quand je suis allée aux toilettes à l’intervalle, a décidé de crier après ma nièce pour avoir mangé des Maltesers.

Sur quels magasins comptez-vous?

Daunt Books parce que c’est tellement apaisant et que vous vous sentez 10% plus intelligent simplement en le contournant. Il fait un excellent programme où vous offrez à quelqu’un un livre par mois pendant un an. J’ai acheté ça pour tout le monde que j’aime à Noël dernier. J’essaie d’acheter moins de vêtements mais de meilleure qualité, donc Slowear Venezia à Marylebone est un endroit où je vais chercher quelques articles spéciaux.

Qui appelez-vous lorsque vous voulez vous amuser?

Mon équipe de petit-déjeuner. Nous sommes tous tellement délirants la plupart du temps que cela peut devenir un peu ridicule quand nous sortons.

Qu’est-ce qui fait de quelqu’un un Londonien?

Quiconque vit ici de manière désintéressée et sans réserve. J’entends par là être actif et utile dans votre communauté locale. Si votre deuxième ou troisième maison est ici, vous n’êtes pas londonien. Tu es probablement un monstre.

Je fais une rotation entre le bureau britannique et américain, Alan Partridge et Curb Your Enthusiasm. Larry David m’aide actuellement à traverser cette pandémie.

La meilleure chose qu’un chauffeur de taxi vous ait jamais dit?

«Je déteste la BBC. Avant, il a rapidement annulé 10 choses qu’il aimait. Tous étaient sur la BBC.

Où aimeriez-vous le plus être enterré?

Éparpillez-moi à l’Ovale, s’il vous plaît. J’ai passé la majeure partie de mon enfance à regarder le cricket avec mon père. Nous allons toujours autant que nous pouvons. C’est un endroit très heureux pour moi.

Si vous pouviez acheter un immeuble à Londres et y vivre, lequel choisiriez-vous?

49 Bankside, juste en face de la rivière de la cathédrale St Paul. Une plaque indique que Sir Christopher Wren y vivait – apparemment, il traversait la rivière à la rame tous les jours alors qu’il supervisait la construction de la cathédrale. C’est absurde, mais c’est une belle histoire. J’adore la rivière et cette maison a l’une des meilleures vues au monde.

Plus récemment chez Delamina, un restaurant du Moyen-Orient à Marylebone. J’ai hâte de revenir quand nous revenons à la normale et que nous nous gavons de son houmous.

Que feriez-vous si vous étiez maire pour la journée?

J’aimerais penser que je proposerais des projets de plusieurs millions de livres pour créer des opportunités pour les jeunes des zones défavorisées. Mais je perdrais probablement la majeure partie de la journée à utiliser mon nouveau laissez-passer pour entrer dans le MI6 pour jeter un coup d’œil et faire semblant d’être James Bond.

Que fais-tu en ce moment pour le travail?

Poursuivre l’émission de Radio 1 Breakfast pendant une pandémie a certainement été un énorme défi. Le dernier versement de notre [with Chris Smith] la série de livres pour enfants, Kid Normal, a occupé la majeure partie de mon année. Rencontrer des milliers de jeunes lecteurs à travers le pays avant Covid était une joie inattendue.

Tickets de parking. Il m’a fallu un an pour réaliser que j’avais entré un zéro au lieu de la lettre O dans la stupide application de stationnement et que je recevais des billets à chaque fois.