Où que je sois, sauf ma maison principale, c’est aux Bahamas, d’où vient la famille de ma mère. J’habite là-bas avec mes deux chiens, Jojo et Leroy.

Quel est votre luxe à Londres?

Mon luxe à Londres est de dîner avec un groupe d’amis. J’ai toujours adoré Zuma puis une promenade en bateau sur la Tamise jusqu’à l’O2 pour voir un concert.

Quel est le meilleur repas que vous ayez mangé à Londres?

Mon meilleur repas a été lorsque je suis allé à la cérémonie des Brit Awards et que je me suis glissé dans un sac de nourriture jamaïcaine d’un endroit appelé Malibu.

Qui est le Londonien le plus emblématique de l’histoire?

Pour moi, c’est Jimi Hendrix. Bien qu’il soit américain, il est devenu londonien. Il y est devenu légendaire et a changé à jamais le visage de la guitare électrique et de la musique.

Jimi Hendrix

/ Alamy Banque D’Images

Quel genre d’exercice faites-vous?

Je fais une combinaison de cardio et d’haltérophilie. J’aime faire du vélo surtout quand je suis aux Bahamas et que j’ai une salle de sport en plein air composée d’haltères et de barres avec assiettes, que je soulève sur un cocotier courbé que j’utilise comme banc.

Que fais-tu en ce moment pour le travail?

Je viens de terminer deux ans d’une tournée mondiale et je travaille sur la campagne Y pour YSL Beauty, une autre pour Saint Laurent, ainsi que sur la sortie de mes mémoires, Let Love Rule. Je travaille également en studio sur deux nouveaux albums ainsi que sur une variété de projets de design, des hôtels aux maisons privées, avec ma société de design, Kravitz Design.

Qui appelez-vous lorsque vous voulez vous amuser?

Mon cousin des Bahamas Gerry, qui vit à Londres.

Où logez-vous à Londres?

Blakes, qui est un hôtel où je suis resté pendant de nombreuses années.

Mon grand-père, qui venait de l’île aux Bahamas d’Inagua. Il est devenu l’homme de sa maison à l’âge de neuf ans et a subvenu aux besoins de sa mère alitée et de ses quatre frères et sœurs. Il a ensuite fondé sa propre famille et a travaillé sans relâche pour s’assurer que ma mère avait l’éducation et les outils nécessaires pour réaliser ses rêves. Tout son travail et son amour ont ouvert les portes pour moi et ma fille, Zoë.

