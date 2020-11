La campagne juste à l’extérieur de Londres. C’est mon endroit spécial secret.

Où logez-vous à Londres?

J’aime rester au W ​​à Leicester Square – dans la suite avec la cabine de DJ et le plancher tournant.

Meilleur endroit pour un premier rendez-vous?

J’aime m’entourer de gens terre à terre, alors j’irais chez Nando. Parfois, il faut juste que ça reste réel.

Où allez-vous pour laisser tomber vos cheveux?

Je suis un bourreau de travail, alors j’adore me défaire les cheveux et être créatif en studio. Pour moi, enregistrer de la musique est comme ma thérapie.

Qu’est-ce qui fait de quelqu’un un Londonien?

Je pense que ce qui unit les Londoniens, c’est leur mentalité d’arnaqueur. Pour que quiconque puisse survivre et s’épanouir ici, vous devez avoir du mal, peu importe qui vous êtes.

Selfridges parce qu’il a tout sous un même toit. Je suis un grand enfant dans l’âme, alors j’aime toujours emmener mon fils à Hamleys comme un régal. Je porte généralement des talons, mais quand je porte des baskets, je les aime rares! Mr Sneaker in Bethnal Green a une grande sélection de baskets que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Que feriez-vous si vous étiez maire pour la journée?

En ce moment, il y a beaucoup de vrai travail à faire. Je ferais en sorte que tous les sans-abri soient logés et pris en charge. Nous avons tellement de bâtiments et d’espaces désaffectés qu’il n’y a aucune vraie raison pour que les gens restent dans la rue. Je transformerais également de grands espaces extérieurs et y aurais des performances live gratuitement. Cela donnerait à chacun une exposition aux merveilles que la créativité apporte (socialement distancé, bien sûr).

Si vous pouviez acheter un immeuble à Londres et y vivre, lequel choisiriez-vous?

La rotonde à Camden. Je pense que le maintien des salles de concert est si important pour la culture et la créativité. Je mettrais en scène tous mes artistes préférés pour que les communautés locales puissent en profiter gratuitement.

(Alamy Stock Photo)

Le meilleur repas que vous ayez eu?

Je suis un grand fan de la cuisine asiatique, alors j’adore aller à Novikov à Mayfair. Mon plat préféré est la morue noire.

Quelle est la meilleure chose qu’un chauffeur de taxi vous ait jamais dit?

«Vous êtes ce Stefflon Don! Je t’ai entendu à la radio. Lorsque les chauffeurs de taxi savent qui vous êtes, vous savez que vous faites quelque chose de bien.

Qui appelez-vous lorsque vous voulez vous amuser?

Mon ami préféré pour passer un bon moment à Londres s’appelle Rhea. Elle est toujours prête à passer un bon moment.

Quelle est votre plus grande extravagance?

Je suis un grand fan de montres. Plus précisément, ma montre Patek en diamant.

Lil ‘Kim. La plus grande chose que j’ai apprise d’elle est de posséder votre identité et votre expression personnelle et d’être féroce sans aucune excuse.

(Photo de Startraks / Shutterstock)

J’ai un faible pour les perruques. J’ai une jolie collection épique, toutes dans des styles et des couleurs différents. Je pourrais facilement en avoir plus de 100.

Le single de Stefflon Don “ Can’t Let You Go ” est maintenant disponible