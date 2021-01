M

les ilestones sont importants dans chaque relation; Je suis ravi d’annoncer que mon copain et j’en ai atteint un autre. Il y avait des larmes, oui, et des WhatsApp excités envoyés à des amis – et bien sûr, une photo capturée pour la postérité. Pour hier après-midi, je lui ai fait bouillir un œuf.

Bouillie molle; fondu; le shebang entier; le repas était un chef-d’œuvre, même selon ses calculs rigoureux. Mais surtout, c’était le premier que je lui ai préparé (en quatre ans et demi de vie commune). Comme je l’ai présenté, il était vraiment vaincu – même si pour être honnête, cela pouvait être parce qu’il lisait le blog en direct sur le coronavirus de la BBC en même temps.

C’est la saison de l’amélioration personnelle, même en ce mois de janvier à l’envers, lorsque les gymnases sont fermés et qu’un verre de vin est à peu près la seule chose à espérer (Dry Jan, soyez damné!). Et ma résolution 2021 est d’apprendre à cuisiner. Je sais qu’il y aura des détracteurs acharnés là-bas qui rétorqueront qu’un œuf à la coque n’est pas un repas; à eux, je répondrais que j’ai aussi fait des toasts et s’il vous plaît ne @ me – tout le monde doit commencer quelque part.

Au cas où ce ne serait pas déjà (vraiment) évident maintenant, je pars du niveau inférieur au niveau de correction. Mes mésaventures dans la cuisine sont légion – ou du moins elles l’étaient jusqu’à il y a environ trois ans, lorsque j’ai complètement abandonné la cuisine. Pendant la plus grande partie de ma vingtaine, mon «repas préféré» (terme généreux) était un mélange de pois, de maïs en conserve et de fromage Philadelphia. Je rêve de faire quelque chose d’aussi compétent que la «soupe bleue à la Bridget Jones» – en effet, j’ai servi une fois un dîner composé de couscous et de légumes si mal cuit à une vieille camarade d’école qu’elle ne m’a jamais rappelé. C’était il y a presque dix ans.

De la même manière que j’avais l’habitude de supposer allègrement que je pourrais juste pouvoir acheter ma propre maison à un moment donné sans vraiment y penser (absent dans ce fantasme: des années d’économie minutieuse), j’avais toujours pensé que la cuisine serait juste viens à moi, que je me réveillerais un matin et que je serais probablement Ottolenghi. Mais malheureusement, alors que je mettais en boîte les quatre premiers œufs que j’avais tenté de faire bouillir (ils n’arrêtaient pas de craquer – qu’est-ce que je faisais de mal?), J’ai réalisé que la dextérité dans la cuisine est faite, pas née, et je vais devoir Faites attention. Et commandez plus d’œufs.

Mieux vaut tard que jamais. Au milieu de la vingtaine, je pensais que ne pas cuisiner était une rébellion féministe contre la domesticité qui a enchaîné les femmes pendant des siècles, mais franchement, j’ai commencé à m’ennuyer. De plus, ce n’était pas vrai: j’étais juste foutu.

Et donc, alors que nous regardons le bourbier des semaines à venir – est-ce juste moi, ou est-ce que ça fait joli 2020 ici? – Je me suis engagé à apprendre quatre bonnes recettes par mois. Ensuite? Oeufs brouillés.

