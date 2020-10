Jamaal Williams a tiré sur Tom Brady avant le match de dimanche entre les Packers de Green Bay et les Buccaneers de Tampa Bay. Lors du Jamaal Williams Show, on a demandé au porteur de ballon des Packers qui était le meilleur, Aaron Rodgers ou Tom Brady? Williams est allé non seulement avec son coéquipier Rodgers, mais il a également trollé Brady pour son quatrième accident jeudi soir contre les Bears de Chicago.

“Allez, mec,” dit Williams via le rapport Pewter. «Je suis à peu près sûr que mon quart-arrière sait ce qu’est le quatrième essai, tu vois ce que je veux dire? C’est ce que je dis, genre, Aaron Rodgers ne ferait jamais ça. Jamais. Williams a ensuite expliqué pourquoi Rodgers ne ferait pas l’erreur de Brady, ce qui a coûté le match aux Bucs.

“Il (Rodgers) est trop intelligent pour ça, nous ne serions jamais dans ce genre de situation car A-Rod est toujours prêt, regardant toujours l’horloge”, a ajouté Williams. “Nous avons trop de gens qui sont tout simplement trop prêts à partir. Nous avons déjà été dans ce genre de situations de pression, donc j’ai l’impression qu’il est tout simplement naturel pour nous d’être au top de tout et de jouer. Je ne m’y attendrais jamais. ça de mon garçon [Rodgers.]”

L’erreur de Brady a été coûteuse, mais les Bucs sont toujours à la première place du NFC Sud. Après le match, Brady a expliqué ce qui s’était passé. “Ouais, je savais que nous avions besoin d’un morceau, et je pensais à plus de métrage”, a déclaré Brady. “C’était une mauvaise exécution. Nous avons eu une excellente opportunité là-bas. Je n’ai tout simplement pas exécuté quand nous en avions besoin.” Brady a ensuite été interrogé sur la situation à terre et a dit: “Ouais, vous êtes contre la montre. Je savais que nous devions gagner un morceau, donc j’aurais dû penser plus d’abord à bas au lieu de morceau.”

Les Packers entrent dans le match avec un élan. Ils ont une fiche de 4-0 cette saison et Rodgers joue à un niveau élevé. En quatre matchs, Rodgers a lancé 13 passes de touché sans aucune interception. Il a également une cote de réussite de 128 et réussit 70,5% de ses passes.

Brady, d’un autre côté, ne joue pas au même niveau que Rodgers mais fait toujours son travail. En cinq matchs, Brady a complété 64,3% de ses passes avec 12 touchés et quatre interceptions. Il a une cote de passeur de 98,6 et une moyenne de 275 verges par la passe par match.