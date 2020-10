L’un des films de baseball les plus réussis de tous les temps est disponible sur Netflix. Moneyball, qui met en vedette Brad Pitt, Jonah Hill et feu Philip Seymour Hoffman, a commencé à diffuser sur Netflix le 14 octobre. Et dans le dernier classement Netflix Top 10 aux États-Unis, Moneyball se trouve au cinquième film ou émission le plus regardé.

Moneyball est basé sur une histoire vraie et se concentre sur Billy Beane (Pitt), le directeur général de l’Oakland Athletics. Afin de permettre à Beane de constituer une équipe compétitive avec un budget limité pour la saison 2002, il engage Peter Brand (Hills), diplômé en économie de Yale, comme directeur général adjoint. Le duo commence à acquérir des joueurs sous-évalués tels que le lanceur Chad Bradford et le voltigeur David Justice. Et bien que les dépisteurs ne soient pas satisfaits de la stratégie, cela fonctionne alors que l’équipe poursuit une séquence de 19 victoires consécutives, ce qui était un record de la Ligue américaine à l’époque. Les A finissent par perdre contre les Twins du Minnesota dans la série 2002 de la Ligue américaine.

“C’était un gars qui avait été dévalué par le sport en tant que joueur et qui travaille maintenant en tant que directeur général pour une équipe de petit marché”, a déclaré Pitt dans une interview avec NPR en 2012. “Après une carrière infructueuse dans la grande ligue, Beane a du mal à trouver des règles du jeu équitables dans un sport où l’argent fait pencher la balance. “Il y a un tel fossé dans ce que ces équipes doivent dépenser en talent [that] ils ne peuvent jamais jouer de manière égale – ils ne peuvent jamais avoir une vraie compétition. “

Beane était directeur général des A jusqu’en 2016 et est devenu le vice-président exécutif des opérations de baseball de l’équipe. Il est également un propriétaire minoritaire. Beane, qui a joué au baseball avec plusieurs équipes de la MLB dans les années 1980, est trois fois vainqueur du Sporting News Executive of the Year et a été nommé MLB Executive of the Year en 2012 et 2018. L’une des choses qui se démarque dans la carrière de Bean est il a refusé d’être le directeur général des Red Sox de Boston après la saison 2002, et cette équipe a remporté quatre titres de la Série mondiale au cours des 18 dernières années.

“Le rejeter signifiait que Theo Epstein était en charge”, a déclaré Bene dans une interview en 2017. “Et nous connaissons le reste de l’histoire. Je savais que les Red Sox, avec John, Tom et Larry [Lucchino] nous sommes les meilleurs. Ils avaient construit la meilleure organisation du jeu et ils avaient ce jeune homme brillant en Théo qui avait de bonnes idées sur la façon de construire une organisation de baseball. Donc pas de regrets. “