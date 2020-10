Le tout nouvel épisode de Danse avec les étoiles de lundi soir a vu une autre quête du trophée Mirrorball très recherché écourté. Alors que les célébrités et leurs danseurs professionnels ont pris la piste de danse avant Halloween pour Villains Night, Cheer Monica Aldama et son partenaire Val Chmerkovskiy ont gagné une place dans les deux derniers malheureux, leur routine de danse ayant finalement abouti à leur élimination.

S’adressant à Entertainment Tonight juste après avoir eu peur de la compétition, le duo de danseurs a exprimé sa déception face à leur élimination. Notant qu’ils étaient “dans le bas il y a deux semaines”, Aldama a déclaré qu’elle “me préparait vraiment mentalement à tout ce qui arriverait, parce que je ne voulais vraiment pas être déçue.” Tchmerkovskiy, quant à lui, a admis que lundi soir “ne s’est pas déroulé comme prévu, et cela ne se passe pas toujours comme prévu”. Il a ajouté que leur passage de sept semaines sur DWTS avait “été très amusant, et chaque fois que ça se termine sur ce type de note, ça va piquer. Mais c’est une bonne chose parce que nous avons eu une excellente performance.”

Au cours de l’épisode de lundi soir, Aldama et Chmerkovskiy ont exécuté une routine de jazz à «Fever» de Beyonce inspirée par Nurse Ratched, bien que la performance n’ait guère réussi à convaincre les juges. Le juge Bruno Tonioli a déclaré qu’il “n’avait pas eu la fièvre” de la performance, donnant au duo un score de 7 sur 10 points. Au total, Aldama et Chmerkovskiy ont obtenu un 22 sur 30, le score le plus bas de la soirée et un qui les a amenés dans les deux derniers aux côtés de Jeannie Mai et Brandon Armstrong, co-animateur de The Talk, qui ont reçu un 25 sur 30 pour leur paso doble à “Maneater “de Nelly Furtado inspiré du Silence of the Lambs d’Anthony Hopkins. Alors que le juge Derek Hough a sauvé Aldama et Chmerkovskiy, Tonioli et Carrie Ann Inaba ont choisi de sauver Mai et Armstrong, envoyant Aldama et Chmerkovskiy emballer.

Malgré la fin précoce de leur temps dans la série, le duo a exprimé sa gratitude pour le temps passé ensemble, Aldama disant à ET: “J’ai passé un moment merveilleux ici et je pense que Val et moi étions en train de réaliser ce partenariat parfait.” Appelant Tchmerkovskiy «incroyable», elle a dit que «il m’a appris bien plus que la danse». L’entraîneur de Cheer a dit qu’il “lui manquera” et que “ça va certainement se sentir un peu bizarre demain quand je me lèverai et je n’irai pas rencontrer Val pour les répétitions”.

Jusqu’à présent cette saison, Vernon Davis, Jesse Metcalfe, Anne Heche, Carole Baskin et Charles Oakley ont également été éliminés. Nouveaux épisodes de Dancing With the Stars diffusés le lundi soir à 20 h HE sur ABC. Restez à l’écoute de PopCulture.com pour les dernières mises à jour.