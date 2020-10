Arnold Schwarzenegger a retrouvé sa fille à la télévision: Monica Barbaro, qui a joué dans l’éphémère spin-off de NBC #OneChicago Chicago Justice, jouera la progéniture de la star d’action dans une série d’aventures d’espionnage centrée sur le père / la fille, rapporte notre site sœur Deadline. Le projet, qui vient du créateur de Scorpion Nick Santora et de Skydance Television, ne dispose pas encore d’un réseau ou d’un service de streaming.

Les autres crédits télévisés de Barbaro incluent Stumptown, Splitting Up Together, The Good Cop et UnREAL. Elle peut ensuite être considérée comme la seule femme pilote de chasse dans la prochaine suite du film Top Gun, coproduit par Skydance.

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* Keith Olbermann quitte ESPN pour animer une émission de commentaires politiques axée sur les élections intitulée La pire personne du monde, lancée sur la chaîne YouTube d’Olbermann mercredi à 17 h HE, selon The Hollywood Reporter.

* Paula Pell (AP Bio) a rejoint Girls5eva, la prochaine comédie de Peacock des EP Tina Fey et Robert Carlock (30 Rock) sur un groupe de filles des années 90 à succès unique qui remonte dans la culture pop après l’échantillonnage d’une de ses chansons par un jeune rappeur. Le personnage de Pell est devenu dentiste et est sorti du placard après la dissolution du groupe.

* HBO Max a fixé une date de sortie le jeudi 22 octobre pour Chelsea Handler: Evolution, le retour du comédien au stand-up après une interruption de six ans, et a également publié une bande-annonce:

Lequel des éléments TVLine d’aujourd’hui suscite votre intérêt?