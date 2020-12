Le pilier métallique étincelant a été découvert par un résident local Tom Dunford, 29 ans, qui promenait son chien avec sa fiancée et sa sœur sur la plage de Compton sur l’île dimanche matin.

Il a déclaré à Sky News: “La personne qui l’a mis là-bas sait ce qu’elle fait.

“C’est quelqu’un qui joue une blague pratique.”

Un monolithe métallique découvert dans l’Utah suscite le mystère

L’énigme a alimenté l’imagination à travers le monde, de nombreuses personnes comparant les créations à l’imposant monolithe d’argent de Stanley Kubrick «2001: A Space Odyssey».

M. Dunford a décrit le moment où lui et ses compagnons sont tombés sur le dernier ajout à la collection mondiale déconcertante juste après 7h30 du matin par une fraîche journée d’hiver.

“Nous avons descendu les marches et à droite à environ 100 mètres devant nous, nous avons vu ce grand reflet du soleil”, a-t-il déclaré à Sky News.

Au fur et à mesure que la journée avançait, de plus en plus de gens ont rencontré l’appendice déroutant du paysage, l’îlotier Lee Peckham demandant au public s’il avait «des idées» d’où il venait.

Mais jusqu’à présent, personne ne s’est manifesté pour revendiquer la responsabilité de l’installation de l’île de Wight.

Un compte anonyme appelé The Most Famous Artist a fait honneur à ses prédécesseurs en Utah et en Californie.

Il a publié une image du monolithe de l’Utah sur Instagram, avec un prix de 45 000 $ (34 000 £).

Cependant, interrogé sur la structure la plus récente, il a répondu: «Le monolithe est hors de mon contrôle à ce stade.

“Bonne chance à tous les extraterrestres qui travaillent dur dans le monde entier pour propager le mythe.”