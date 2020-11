Netflix a révélé mardi la date de sortie de M. Iglesias alors qu’il se prépare à débuter sa troisième saison. Le service de streaming lancera la saison 3 de la série mettant en vedette Gabriel Iglesias le 8 décembre. Comme c’est le cas pour toutes les versions de Netflix, les épisodes seront disponibles à 3 heures du matin HE ou à minuit sur la côte ouest.

L’émission multi-caméras suit l’histoire d’Iglesias, un enseignant du secondaire, qui fait tout ce qu’il peut pour tirer le meilleur parti de ses élèves, dont beaucoup tombent sous l’étiquette inadaptée. Oscar Nunez joue également le rôle du directeur adjoint qui règne d’une main de fer et rend toujours la vie difficile à Iglesias et à ses élèves. Avec Igelsias et Nunez, Sherri Sheppard joue également dans la série.

Nous sommes de retour!! La troisième partie de M. Iglesias sort le 8 décembre uniquement sur Netflix! #MrIglesias #GabrielIglesias #Netflix pic.twitter.com/ciMFJmmfES – G abriel – I glesias (@fluffyguy) 10 novembre 2020

L’émission a été créée sur Netflix en juin 2019 et a vu sa deuxième saison sortir en juin dernier. Cela signifie que six mois seulement sépareront les deuxième et troisième saisons, un revirement rapide qui laissera les fans de M. Iglesias très excités. Avant la première de la série l’année dernière, Iglesias a déclaré à Entertainment Weekly qu’il s’était inspiré d’un enseignant de son enfance et avait mis en œuvre une partie de sa personnalité dans son propre personnage. Il a dit au point de vente qu’il avait pu renouer avec June Garner, son ancien professeur, avant la première et qu’il avait pu la faire venir et y assister.

Quant à Iglesias, cela s’est avéré être sa première tentative de jouer un rôle de premier plan dans une série. L’ancien membre de la distribution All That a été impliqué dans de nombreuses émissions spéciales de comédie, mais n’a jamais joué dans une série scénarisée auparavant. Il était dans Cristela d’ABC pendant 13 épisodes, et en dehors de cela, il n’a pas eu beaucoup d’autres expériences sur le front scénarisé. Il a déclaré à Entertainment Weekly qu’il était surpris de pouvoir diriger un spectacle tout seul, mais pour ce faire, il a déclaré qu’il s’était assuré de mettre en place un casting qui pourrait le relever. «À la fin de la journée, ils me font paraître mieux», a-t-il expliqué. “Le casting est entièrement composé d’acteurs vraiment talentueux qui ont participé à tant de grands spectacles.”

Les deux premières saisons d’Iglesias sont disponibles en streaming dès maintenant sur Netflix.