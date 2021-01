dernières nouvelles

Ron Dominguez – l’un des dirigeants locaux de Disney, littéralement – est décédé.

Dominguez, également connu sous le nom de «M. Disneyland», est décédé vendredi… ceci selon le Disneyland Alumni Club. La cause de la mort n’a pas été révélée, mais la riche histoire du gars avec la Mouse House était … et ses racines remontent à l’endroit où le parc a réellement commencé.

Une «légende de Disney» officielle, la famille de RD était l’un des premiers propriétaires de plusieurs hectares de terres et d’orangers que Walt Disney and Co. a récupérés dans les années 50 pour construire ce qui est actuellement connu sous le nom de Disneyland and California Adventure à Anaheim , CALIFORNIE.

L’histoire va … Walt a en fait transformé la maison familiale de deux étages de Dominguez en l’un des bâtiments administratifs originaux de Disneyland dans un backlot sur le terrain du parc, et pas seulement – mais Dominguez est resté dans les parages et a commencé à travailler pour eux en tant que l’un des premiers membres de la distribution.

Le gars a commencé à travailler comme vendeur de billets et s’est finalement familiarisé avec chaque attraction. Il a gravi les échelons de l’entreprise au fil des ans, jusqu’à ce qu’il devienne chef des opérations du parc en 1970. Il ne fallut pas longtemps avant qu’il ne devienne complètement vice-président de Disneyland, et plus tard dans les années 90 … le vice-président exécutif des attractions de Walt Disney sur la côte ouest, avant de prendre sa retraite de Disney en 1994. Parlez d’une histoire de Cendrillon, hein?!?

Dominguez est considéré comme faisant partie intégrante des négociations pour la construction de Disney California Adventure – le parc en face de Disneyland, qui est davantage considéré comme le cas pour les adultes – et était un poids lourd dans le monde des affaires Orange County / SoCal. Il a été intronisé en tant que légende en 2000 et a même sa propre fenêtre sur Main Street (à proximité de l’endroit où sa maison OG est restée intacte). Sûr à dire … Disneyland ne serait pas là sans Ron et sa famille.

Il est survécu par sa femme, Betty, avec qui il a été marié pendant des décennies. Le Disneyland Alumni Club dit qu’une petite réunion de famille est attendue en raison des restrictions COVID.

Ron avait 85 ans.

DÉCHIRURE