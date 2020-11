Monsta X lance son nouvel album Fatal Love, ils viennent conquérir! | Instagram

L’album du groupe sud-coréen, “Monsta X“, il est devenu viral dès le lancement et ils sont devenus tout un phénomène et si vous ne les connaissez toujours pas, continuez à lire, car nous vous dirons tout sur ce groupe.

Avec ça Nouvel album, “Monsta X” a de nouveau réussi à devenir une tendance dans le réseau social de Twitter, Instagram, tiktok, YouTube et dans chacun des réseaux sociaux.

Monsta est sur un groupe de k-pop qui est né d’une émission de téléréalité et est composé de jeunes de moins de 30 ans qui se sont rencontrés il y a à peine cinq ans.

C’est ainsi qu’avec leur lancement mondial en février dernier, Shownu, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, Joohoney et IM ont commencé à faire sensation sur chacun des continents et en quelques mois seulement, ils ont réussi à croître incroyablement.

Mais une chose que tout le monde se demande, c’est comment ils ont grandi si vite du concours télévisé qui visait à former un groupe de garçons.

Nul doute qu’il est difficile dans l’industrie de mesurer la carrière d’un chanteur par des disques, encore plus pour les groupes ou solistes destinés au jeune public.

Cependant, “The Magnificent Seven”, qui est devenu six quand Wonho a quitté le groupe, a sorti plusieurs petits albums, des sorties spéciales dans certains pays, des albums complets et aussi des singles qui ont emprunté tous les canaux de communication possibles.

Et dans chacun de leurs projets ils ont réussi à se faire entendre dans différents pays du monde et ainsi captiver le «mombebes», Le nom qu’ils ont donné à leurs fans il y a quelques années.

Leur style est assez particulier, puisqu’il s’agit d’un mélange de k-pop, de hip hop, de rap ou de ballades, avec des collaborations intelligentes pour ouvrir les portes et traverser les frontières, par exemple avec Sebastián Yatra ils ont sorti Magnetic, en 2019, et cette année ils ont enregistré avec Pitbull A côté de U, grandir dans le monde latin et grâce à son dernier album, c’est qu’il leur a fait un pas en avant.

Il est à noter que l’année n’avait pas très bien commencé, depuis la pandémie le groupe a annoncé qu’il s’arrêterait un moment pour la santé de Joohoney, l’un des plus charismatiques de ce groupe qui présentait des symptômes d’angoisse pour lesquels ils l’ont forcé au repos et à la stabilité. pour la récupération.

Cependant, en février dernier, ils ont sorti à l’international avec “All About Luv” comme cadeau de la Saint-Valentin pour tous leurs fans et en octobre, ils ont anticipé la sortie de “Fatal Love”.

Comme prévu, la réponse à ce travail a été immédiate et ils ont décrit cela comme le meilleur du groupe était encore à venir, selon leurs followers sur les réseaux sociaux après la première écoute de ces 10 chansons de “Amour fatal».

Ce qui a beaucoup impressionné, c’est qu’en quelques heures le clip du premier single “Love Killa”, a réussi à obtenir des centaines de milliers de reproductions sur la plate-forme YouTube et bien sûr cela a été célébré à la fois par la chanson électrisante et par l’esthétique de la pièce audiovisuel, sur les films d’assassins emblématiques, dont “American Psycho”, “Silence of the Innocents”, “Batman: The Dark Knight” et “Fight Club”.

En outre, Monsta X il s’est vendu dans tous les concerts qu’ils ont organisés; Il est à noter que le groupe a été invité à un épisode animé de “Scandalous” de Cartoon Network, ce qui a été refusé jusque-là pour un groupe coréen; et aussi la vidéo “Hero”, l’une de ses premières sorties, a plus de 110 millions de vues sur YouTube.

Monsta X comme nous l’avons mentionné, est un boys band sud-coréen formé par l’agence Starship Entertainment en 2015 à travers l’émission “No.Mercy”.

Le groupe était à l’origine composé de sept membres: Shownu, Wonho, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, Joohoney et IM Cependant, le 31 octobre 2019, Wonho a quitté le groupe après avoir été impliqué dans un prétendu scandale de dette. et comme il l’a décrit, cela a nui à la réputation du groupe.

C’est ainsi qu’en 2020, il a été déclaré innocent de toutes charges et Monsta X a débuté le 14 mai 2015 avec la sortie de l’EP “Trespass”.

