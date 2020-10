Montrant!, Jennifer Lopez dit bonjour avec ses rondeurs | .

Aujourd’hui, Instagram a reçu une très bonne matinée, puisque Jennifer López elle-même y a joué avec une photo qui a sûrement volé les soupirs de millions d’internautes.

La fiancée de l’ancien joueur de baseball Alex Rodríguez a partagé aujourd’hui dans ses histoires Instagram une photo dans laquelle la chanteuse est vue de dos, elle a montré une grande partie de ses charmes et a complété avec eux la phrase «passez une bonne journée».

Jennifer Lopez La femme de 51 ans a l’air vraiment incroyable dans cette image, qui a sûrement aussi fasciné Alex Rodríguez, car l’actrice de 51 ans pose également sur le dos avec un body qui ne cache pas beaucoup de ses courbes et lui fait montrer sa silhouette frappante. , ses cheveux ramassés font partie de cette incroyable tenue qui a apparemment été utilisée lors d’une présentation de l’interprète de Jenny du bloc.

Il y a quelques jours, une nouvelle forte a entouré la belle Jennifer López, ceci après que le célèbre Mhoni Vidente ait assuré que l’actrice était infidèle à Alex Rodríguez avec Maluma, sa partenaire dans le film Épouse-moi.

Selon Mhoni Vidente, le Pretty Boy tire toujours haut et a été plus qu’impressionné par la beauté et la personnalité du Portoricain de 51 ans.

Mais avec Jennifer López, je pense qu’il est tombé amoureux, il a été choqué, il était trop choqué, s’ils ont une relation et que cela se révélera bientôt … Maluma est un garçon de 26 ans, 27 ans, que tu veuilles ou non cette Jennifer est manger riche … c’est cette coexistence … c’est pourquoi il est très important de ne pas avoir de relation au travail.

Le Cubain a assuré que Jennifer Lopez et Maluma sont ensemble, il y a déjà eu des rencontres au lit entre eux et ils sont généralement en contact sur WhatsApp.

Il a ajouté que l’interprète de Felices los 4 est vraiment amoureux du célèbre chanteur et que leur relation sera révélée très prochainement. Cependant, à aucun moment il n’a parlé de l’ancien joueur de baseball.

Mhoni Vidente a souligné dans ses prédictions que la vidéo qu’ils ont récemment publiée pour un duo est la preuve de l’énorme chimie entre le couple et que l’amour a traversé l’écran.

Maluma le jette d’une manière très large, que si je vois vraiment qu’ils ont eu des relations dans s3xu @ les, en matière d’amour, ils se parlent sur les téléphones portables et WhatsApp.

Ce clip vidéo contient deux chansons dans un Pa-ti y solitaire et la collaboration est venue après que JLo et Maluma ont rejoint leurs talents pour l’écran dans Marry Me.

Marry Me interprète les chanteurs et raconte l’histoire d’un chanteur qui a du mal à se fiancer et à épouser sa fiancée. Beaucoup disent que cela ressemble à une véritable histoire d’amour et qu’il y a beaucoup de chimie entre les célébrités; mais d’autres soulignent qu’il parle vraiment de chagrin.

La nouvelle que ces célébrités allaient unir leurs talents à l’écran a été un véritable émoi et les images des deux dans des situations romantiques n’ont pas attendu.

Qu’ils viennent de faire une vidéo, cette Maluma et Jennifer López, qui est sortie super bien, le clip vidéo très bien et puis vous vous rendez compte, ils disent que Maluma est tombée très amoureuse de Jennifer López parce qu’elle est une femme de 51 ans qui est une chrome d’une femme, a partagé Mhoni Seer.

Concernant la possibilité d’une relation entre les deux, ni Maluma ni Jennifer Lopez en ai parlé, est-ce une prédiction accomplie?