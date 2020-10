Montrant sa partie préférée, Karol G se retourne sur les réseaux sociaux | INSTAGRAM

Comme nous le savons, l’exposant colombien du reggaeton, Karol G, vient de sortir il y a quelques jours son nouveau single en conjonction avec son clip, “Bichota”, il a sonné sur les plates-formes musicales, comme l’une des nouvelles chansons avec le plus de reproductions du genre urbain.

Se souvenir du jour du tournage de vidéo musicale, l’interprète a décidé de partager à partir de son profil officiel sur Instagram, une série de photos où elle nous montre à tous «sa partie préférée», c’est vrai, la garde-robe avec laquelle elle sort dans les premières prises, était celle que la chanteuse aimait le plus , c’est pourquoi, a décidé de partager une petite séance photo portant fièrement les costumes impressionnants.

La talentueuse et belle Karol G, portait une tenue qui ressemble à celle des cow-boys du vieil ouest, elle était même accompagnée d’un beau et noble coursier. La Vêtements Il a été réalisé avec différents vêtements, que nous décrirons en détail ci-dessous.

Pour commencer, les cheveux de la chanteuse sont finement tressés en deux parties, son maquillage dans des tons neutres, ajoutant le rouge intense de ses lèvres, lui donne un aspect très naturel et beau à la fois, ainsi que ses lunettes aux verres profilés. de feu, qui complètent les vêtements incroyables.

Karol, utilise un tour de cou fait avec le même tissu que son impressionnant corset, apparemment, la chanteuse aime beaucoup la couleur rouge, car toute sa tenue est réalisée par cette couleur. Et, il convient de noter que ce ton améliore vraiment le ton de votre peau et vous fait porter un bronzage naturel qui s’adapte parfaitement.

On arrive au corset, sans aucun doute c’est le protagoniste incontesté de tout le look, car en plus de styliser la figure de la chanteuse, il met en valeur ses beaux attributs et lui donne l’air la plus s3xy, coquette et s3nsu @ l, on le voit de loin qui est un colombien fait de feu.

Plein de détails, tels que des chaînes, des boucles, des colliers et même une belle ceinture, le corset susmentionné parvient à capter toute l’attention des spectateurs de la photo, et est-ce que, comme nous l’avons mentionné, il fait vraiment ressortir Karol G son côté le plus sauvage.

Complétant le look avec une paire de chaps, qui sont combinés avec une paire de sacs sur les côtés, parfaitement assortis à la partie supérieure du vêtement, ainsi que ses bottes incroyables et surprenantes, qui sont sans aucun doute une œuvre d’art.

Il ne fait aucun doute que celui qui a fabriqué les chaussures est un artiste, puisque les bottes susmentionnées, qui atteignent le genou, ont une infinité de beaux détails, qui ne font qu’impressionner les adeptes de l’auteur de ” Épi”.

Et évidemment, on ne peut pas oublier son ami quadrupède, le beau et docile cheval qui l’accompagne, il s’accorde vraiment parfaitement avec toute la tenue cowgirl du vieil ouest, ainsi que, la dernière photo de la série d’images, nous montre une Karol G avec une personnalité puissante et énigmatique, et elle nous laisse voir un regard très féroce qui en fait totalement une icône de l’autonomisation féminine, montrant qu’elle n’a peur de rien.

La publication n’a pas encore été partagée 24 heures sur 24, et elle a déjà atteint près de deux millions et demi de coeurs rouges au sein de l’application, ainsi que des milliers et des milliers de commentaires, de la part des abonnés, des amis du chanteur et de diverses célébrités de la médium artistique, où ils la félicitent pour son regard intrépide et pour la sortie de sa chanson jusqu’ici extraordinaire.