Justin Bieber montre à quel point il était seul enfant dans «Lonely» | .

Chanteuse canadienne Justin Bieber Il a récemment publié le clip de “Lonely” dans lequel il révèle à quel point il se sentait seul quand il était un garçon, une révélation plutôt dure, car ses partisans n’avaient aucune idée qu’il ressentait cela.

Justin Bieber a montré un côté complètement différent ces dernières années et a été beaucoup plus ouvert avec ses fans sur les problèmes qu’il a subis dans son enfance, ce qu’il a fait à nouveau dans sa nouvelle chanson “Lonely”.

Dans “Lonely”, l’interprète de “Yummy” montre la grande vulnérabilité à ce moment de sa vie où il se sentait complètement seul.

Cette nouvelle chanson est en collaboration avec Benny Blanco et est accompagnée d’un grand vidéo musicale Rempli de nostalgie pour des millions de personnes, le chanteur remonte à son époque de célébrité adolescente et a le jeune acteur Jacob Tremblay comme protagoniste.

Dans la vidéo, vous pouvez voir l’acteur dans un vestiaire complètement seul, plus tard, il monte sur scène, également vide et lorsque la caméra se concentre sur les stalles, vous pouvez voir Justin comme seul spectateur.

Pour être honnête, il m’est difficile d’écouter la chanson compte tenu de la difficulté de terminer certains de ces chapitres. Je pense que cela exprime la vulnérabilité et c’est pourquoi je pense que cette chanson est très puissante », a écrit Bieber via son compte Twitter.

Ce qui était très impressionnant, c’est que Tremblay porte dans le clip vidéo les mêmes vêtements que Bieber portait lors d’une de ses performances en 2010, une veste et un pantalon blancs et un sweat-shirt violet.

Jacob Tremblay est très talentueux. C’était excitant de le voir de l’extérieur jouer avec moi », a déclaré la star.

Il est à noter que Justin Bieber Il allait débuter sa tournée mondiale cette année, cependant, la pandémie de coronavirus l’a malheureusement contraint à reporter tous ses projets.

Jusqu’à présent, on sait que la tournée des États-Unis débutera le 2 juin 2021 à San Diego.

Comme vous vous en souvenez peut-être, le 18 septembre, il a sorti “Holy”, un single en collaboration avec Chance The Rapper qui a marqué son premier travail dans le monde de la musique chrétienne, une chanson qui a sans aucun doute impacté beaucoup de gens, car c’est quelque chose de complètement différent. ce à quoi il travaille habituellement.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Comme prévu, en ce qui concerne son nouveau single “Lonely”, les fans de l’interprète “Baby” ont rapidement commencé à se faire remarquer sur les réseaux sociaux et sont rapidement devenus une tendance sur Twitter en laissant leur avis dessus.

Mon humeur en écoutant #Lonely de Justin Bieber “,” JUSTIN BIEBER PEOPLE, TOUT LE MONDE DEVRAIT ÉCOUTER CE #Lonely “,” Lonely by Justin Bieber m’a brisé en mille morceaux “,” Tu peux surmonter ton ex mais jamais de ta vie Lonely de Justin Bieber. “Certaines des réactions.

Le clip est sorti sur la plateforme YouTube il y a quinze heures et jusqu’à présent, il continue d’être la tendance numéro un au Mexique et compte plus de 4 millions de vues et des millions de commentaires sur tous les réseaux sociaux.

Justin Drew Bieber a été découvert en 2008 par l’ancien dirigeant de l’industrie musicale, Scooter Braun, alors qu’il regardait des vidéos sur YouTube où Justin se consacrait à télécharger certaines versions de ses chanteurs préférés qu’il jouait avec sa guitare.

Le chanteur canadien a été impliqué dans diverses controverses tout au long de son carrière musicale et l’un d’eux était en 2012, à 18 ans, lorsqu’il a été accusé de conduite imprudente aux États-Unis et des mois plus tard, il a été accusé de vandalisme au Brésil.

Une autre des controverses les plus notoires dont on se souvient encore a eu lieu en juillet 2013, lorsqu’il a été photographié en train de cracher sur ses fans depuis le balcon de la chambre d’hôtel qu’il occupait à Toronto et quelques jours avant le scandale, Justin avait été confronté un DJ dans un bar de l’Ohio, qu’il a craché au visage en soupçonnant qu’il prenait des photos.

Cela peut vous intéresser: Justin Bieber devient le mentor de Shawn Mendes