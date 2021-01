Montrez Dua Lipa sur les plages du Mexique en maillot de bain avec des amis! | .

D’origine britannique le chanteur Dua Lipa devenue une tendance rapidement après que plusieurs fans l’aient reconnue tout en profitant des délicieuses plages de Tulum au Mexique, la jeune femme était accompagnée de plusieurs amis qui, comme elle, portaient serrés et minuscules maillots de bain qui a mis en évidence leurs chiffres.

Connue pour plusieurs succès en plus de sa beauté démesurée, Dua Lipa attire l’attention partout où elle fréquente, nul doute que ses fans sont très conscients de ce qu’elle fait soit sur leurs réseaux sociaux soit dans leur quotidien.

L’interprète de “New Rules” était à côté de trois amis, sur Twitter une publication dans laquelle les quatre d’entre eux apparaissent dans l’eau est devenue une tendance, la chanteuse se tourne donc son visage a été immédiatement reconnu, les fans mexicains sont déterminés à voyagez immédiatement vers les belles plages de Tulum pour voir si vous avez l’occasion de la voir même de loin.

L’amie d’aujourd’hui de Miley Cyrus depuis qu’ils ont lancé une collaboration ensemble est continuellement hantée par des paparazzi qui sont toujours prêts à capturer ses photos au moment où elle apparaît en public.

En fait, c’était plus d’une image qui a été partagée, jusqu’à présent trois ont été vues, dans l’une desquelles celle déjà mentionnée apparaît avec ses belles et aussi attirantes amies, dans les deux suivantes que vous pouvez voir dans le lien de ci-dessus apparaît Dua Lipa seul, étant de profil et aussi par l’arrière, il ne sera donc pas difficile de rater aucun de ses angles.

Dua Lipa se caractérise par le port de tout petits maillots de bain deux pièces, qui montrent toujours ses jambes galbées, qui ont été saluées par plus d’un million de fans chaque fois qu’elle partage une image dans laquelle elle les montre.

@DUALIPA a été capturée sur les plages de Tulum avec son petit ami Anwar Hadid, dans notre pays en vacances. Ne quittez pas le Mexique, Dua Lipa », ont-ils écrit sur Twitter.

Si certains internautes ont immédiatement commencé à critiquer la chanteuse, d’autres l’ont défendue et ont été excités par le fait de pouvoir la voir.

Ce n’est pas la première fois que la belle chanteuse et mannequin apparaît montrant sa silhouette à côté de ses amis, apparemment elle est également en vacances avec son petit ami Anwar Hadid, car récemment, ils ont également été vus sur d’autres plages profitant de la mer et du paysages, donc très probablement ils font leur propre tour des lieux paradisiaques.

De ce que nous avons vu sur son compte Instagram à Dua Lipa Elle adore porter des maillots de bain et montrer sa silhouette, il semble qu’elle a une grande collection de maillots de bain puisque nous l’avons rarement vue utiliser le même deux fois de suite.

Ce qui attire également beaucoup l’attention, c’est que son petit ami, le frère des mannequins internationaux Bella et Gigi Hadid, ne se détache pas du tout, chaque fois qu’il apparaît en public ou dans une publication de groupe, il y a son amant, il ne fait aucun doute que l’amour qu’ils ressentent tous les deux est comme un aimant.

Actuellement le chanteur Il n’a que 25 ans et est déjà une star internationale qui continue de conquérir de plus en plus de pays, ainsi que des internautes sur son compte Instagram on retrouve 58 millions 100 mille followers.

À peine huit ans après le début de sa carrière, elle est déjà considérée comme l’une des grandes stars du divertissement et de la musique, elle a imposé la mode et les nouveaux styles en changeant constamment de look.

