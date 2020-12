Montrez la famille que vous avez choisie, J Balvin avec une jolie photo | INSTAGRAM

Comme rarement l’interprète colombien J Balvin a été vu à côté de sa belle petite amie, le mannequin Valentina Ferrer et son beau chien Enzo, sur son compte Instagram il a publié une photo émouvante où vous pouvez les voir profiter les trois d’une promenade Par la ville.

Vêtus de vêtements froids et de masques faciaux, ils ont tous les trois posé pour la caméra depuis un pont, et derrière eux se trouvent les spectaculaire les lumières de la ville se sont allumées parce que c’était juste le moment où il faisait sombre, donnant au ciel un beau et particulier ton bleu grisâtre.

Quelque chose qui a surpris et touché les adeptes du chanteur est que dans la description de la publication, il a écrit un beau message, qui a fini par être plutôt bien accueilli par tous ses partisans et grands amis.

«La famille que j’ai choisie», c’est ce que José a écrit, immédiatement après, ses amis les plus proches l’ont rempli de félicitations et de compliments, avant une telle déclaration, des messages tels que «je t’aime», «j’aime que tu ne gardes pas ça pour WhatsApp, le l’amour c’est partager “,” j’adore les voir heureux “et d’autres, vous pouvez lire dans la zone de commentaire.

Depuis plusieurs années, Balvin entretient une relation avec le beau mannequin Valentina Ferrer, et, en fait, il y a quelques mois, une petite rumeur a émergé selon laquelle les deux attendaient un bébé, cependant, le chanteur l’a récemment nié dans une interview, mais comme clarification, il a également assuré qu’ils essayaient réellement.

Il est à noter que sur le compte Instagram du célèbre créateur de divertissement, il n’y a vraiment pas beaucoup de photos avec sa petite amie, cependant, nous avons pu voir que la belle jeune femme interagit dans la plupart des publications colombiennes, soit en appuyant sur l’emblématique coeur rouge ou commenter quelque chose.

Ainsi, à cette occasion, notre charmant José a surpris ses disciples en partageant la photo ci-dessus à côté d’elle, en particulier un jour aussi important que Noël, qui est une date spéciale à passer avec ses proches, alors nous nous rendons compte que J Balvin a partagé cette date importante en compagnie de sa petite amie bien-aimée et de son chien bien-aimé.

Maintenant, bien que les fans recherchent des détails pour spéculer sur des centaines de rumeurs, cette photo confirmerait ce que le joueur de reggaeton a dit il y a quelques jours, lorsqu’il a déclaré que la relation avec Ferrer est très sérieuse et qu’ils essaient d’avoir un bébé, en plus de Enzo, le chiot de Balvin avec qui sa petite amie a également été vue à plusieurs reprises.

Bien que tout ne soit pas le bonheur en ce qui concerne cette publication, alors, en nous renseignant sur la vaste boîte de commentaires que les internautes ont laissée dans la publication susmentionnée, nous avons pu remarquer un utilisateur particulier, qui a pris le temps d’écrire un bref mais message décourageant concernant la belle fille.

“Vous pourriez en avoir une autre plus jolie”, c’est ce que l’utilisateur a écrit, que nous laisserons anonyme, presque immédiatement J Balvin est allé sur son compte et a défendu le grand amour qu’il a pour Valentina, avec ce message émotionnel, qui a causé des milliers de de réactions positives.

“Mieux vaut un bon cœur, la beauté s’en va”, a déclaré le chanteur, et plus tard des centaines de fans ont réitéré les informations publiées par Balvin, en plus de déclarer que Ferrer est en fait une très belle femme, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur, en plus de soutient votre bien-aimé à chaque instant.

Ferrer est un mannequin qui était Miss Argentine, sa carrière a été jouée à la fois en Argentine et au Mexique, à Miami et au Brésil où elle a collaboré à différents défilés de mode sophistiqués et exclusifs, elle a également essayé d’agir dans la série télévisée “Betty in NY”, qui diffusé sur Telemundo il y a plus de deux ans, et est actuellement disponible dans le vaste catalogue de Netflix.