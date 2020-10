Youtuber Kimberly Loaiza montre sa tenue noire sur Instagram | Instagram

La youtuber Kimberly Loaiza également connue sous le nom de “La Lindura Mayor” a partagé deux photos sur son compte Instagram et ne vous semble pas vêtue d’une tenue inhabituelle mais extrêmement élégante.

Le couple de Juan de Dios Pantoja et mère de Kima Il a récemment partagé les coulisses de son tweet vidéo sa première chanson en anglais qui à ce jour est devenue un succès.

Dans la vidéo qu’il a partagée des coulisses, il apparaît vêtu de la même veste qu’il a récemment publiée sur son Instagram, dans la vidéo il apparaît en quelques secondes mais il parvient à beaucoup regarder en sortant du camion.

Comment vous souviendrez-vous d’une partie de la tenue que portait Kimberly Loaiza et était accompagnée de deux nattes avec des tresses, sur la photo qu’elle vient de partager il y a deux heures, ses cheveux sont lâches et assez longs, apparemment elle continue avec les extensions.

Parce que la veste est assez longue et large, peu est appréciée dans la pièce qui se trouve en dessous, cependant ce que l’on peut voir c’est qu’elle est la même en noir et assez courte, elle était également accompagnée de bottes longues avec des détails en strass colorés argent, le sac a des gravures de différentes figures en beige.

Kimberly Loaiza est devenue l’une des célébrités Internet les plus importantes de tout le Mexique, des millions de followers défilent sur ses réseaux sociaux, probablement les mêmes qui la suivent sur ses différents comptes.

Non seulement sur les réseaux sociaux, il est devenu très populaire, mais aussi sur YouTube et sur la plate-forme Tik Tok, faisant par hasard mention de cette application, Kimberly fait probablement déjà partie du Top 10 des tiktokers avec le plus grand nombre de followers au monde.

Heureusement, il a toujours le soutien de son partenaire Juan de Dios Pantoja, de sa famille et surtout de ses followers, qui sont au courant de chacune de ses publications pour lui apporter soutien et sécurité, car il a reçu des critiques constantes tout au long. de sa carrière, qui a débuté il y a environ trois ans et demi.

Petit à petit, il a marqué du territoire au sein de la musique, en plus des réseaux sociaux, de grandes personnalités de l’émission comme Yaneth García lui ont écrit quelque chose dans sa publication, qui atteint près de 800000 likes à peine deux heures après l’avoir publiée.

Au moment où les utilisateurs ont vu la photo, ils penseraient probablement immédiatement et que cela ferait partie d’une nouvelle chanson sur le point de sortir, mais il s’agissait probablement d’une simple séance photo.

En plus d’être chanteuse youtubeuse et mannequin Kimberly Loaiza à certaines occasions, elle a pris le temps d’aider les autres, lorsque la pandémie causée par le coronavirus a commencé à donner de l’argent, en fait, c’était 100000 pesos qu’elle a commencé à distribuer dans différentes colonies, suivi de cela, il a distribué des garde-manger aux familles nécessiteuses et bien qu’il en ait fait la promotion sur sa chaîne YouTube, il l’a fait dans le but de récupérer un peu ce qu’il avait investi pour aider à nouveau les autres.

Il semble que le prochain objectif de Kimberly soit de conquérir les États-Unis, raison pour laquelle elle a probablement sorti sa chanson en anglais bien qu’elle y parle très peu, l’interprète youtuber de “Don’t be jealous” a avoué ne pas parler du tout la langue, cependant Il est probable qu’il se consacrera à l’étudier pour pouvoir le parler couramment et ainsi pénétrer le marché nord-américain.

Kimberly est devenue mère à 21 ans sa fille que Kima Sofía Pantoja Loaiza est la lumière de ses yeux, non seulement les siens mais aussi Juan de Dios et les millions d’adeptes, qui lui demandent constamment de partager des publications dans lesquelles la petite fille apparaît car elle est devenue une célébrité au même titre que ses parents.

