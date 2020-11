Montrez ses courbes Natti Natasha dans un maillot de bain coloré, belle silhouette! | AP

Le chanteur dominicain Natti Natasha Il sait très bien capter l’attention de tous ses adeptes et aime recevoir des compliments de leur part, c’est pourquoi dans chacune de ses photographies sa grande silhouette est pleinement visible.

Natti Natasha fait vraiment sensation et bien, en posant comme ça, en plus d’ajouter ses tenues et maillots de bain audacieux, même ceux qui n’aiment pas sa musique deviennent fous d’elle.

Il ne fait aucun doute qu’au fil des ans, la chanteuse a réussi à gagner la renommée, la reconnaissance et le cœur de tous ses fans.Cependant, ce n’est pas seulement à cause de sa musique, mais aussi des photographies et des vidéos qu’elle publie en costume. salle de bain de leurs réseaux sociaux font tomber tout le monde amoureux.

Natti C’est la sensation de son pays et bien sûr de nombreuses régions d’Amérique latine et on sait que la chanteuse a une silhouette spectaculaire, alors elle n’hésite pas à la montrer chaque fois qu’elle le peut avec des vêtements frappants.

La dominicaine a publié il y a quelques mois sur son compte Instagram officiel une photo où elle est vue portant un maillot de bain deux pièces de différentes couleurs, ses cheveux ont décidé de le porter en vrac, mais à moitié tenus avec un foulard qu’elle a fait. Sertie de son maillot de bain et de ses lunettes en noir.

NAUGHTYNAT », a écrit Natti dans le post.

La photographie comme prévu a rapidement attiré l’attention des utilisateurs du réseau social et jusqu’à présent, elle compte déjà plus d’un million de likes et des milliers de commentaires flattant la beauté de Natti NatashaParmi les plus importants, on trouve:

Reina “,” Bellisimaaaa “,” This is FIREEEEEE !! “,” Comme c’est beau “,” Aucun comme NATTI NAT “,” La domiiii “,” oda una Reina “,” Vous êtes une bombe, vous avez tout gardé agréable pour vous seul », étaient quelques-uns des nombreux commentaires.

Cliquez ici pour voir la photographie de Natti Natasha.

Plus d’un million de personnes ont été choquées par cette photographie où la chanteuse de reggaeton Natti Natasha apparaît dans un maillot de bain coloré qui révèle son nombril.

Il est à noter que tout n’était pas flatteur pour l’interprète de “Lovers of a night”, puisqu’un utilisateur a commenté ce qui suit: “Récemment opéré, jamais égalé”, pour lequel elle a reçu des réponses de toutes sortes:

Si elle a l’air plus grande ou est-ce que c’est Photoshop? »,« L’avez-vous payée? »,« Son corps est comme ça, la seule chose qu’elle a dit avoir été opérée était son téton… »,« Natti est naturellement grande C’est beau. Et s’il avait été opéré, il n’y aurait toujours rien de mal ».

L’interprète de “La meilleure version de moi” est une femme vraiment séduisante et pratiquement tous les vêtements qu’elle porte saura lui donner une touche pour avoir l’air aussi coquette que possible.

Tout au long de sa carrière musicale, elle a eu l’occasion de collaborer avec des artistes internationaux et de diffuser leur musique dans le monde entier, même s’il faut noter que tout n’a pas été facile pour la chanteuse, car comme tout autre artiste, elle a dû lutter un peu et s’efforcer. il y a une grande concurrence sur le marché.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, ce n’est pas la première fois Natti Natasha Elle fait plaisir à ses fans avec des photos comme celle-ci, dans laquelle elle apparaît avec un bikini coloré qui révèle son nombril, cependant, maintenant ses fans sont pratiquement devenus fous de la voir comme ça.

Il ne fait donc aucun doute que la belle dominicaine a laissé tout le monde extrêmement captivé avec une photo qu’elle a partagée sur ses réseaux sociaux.

